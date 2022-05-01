Прямые обновления: война России в Украине

На спутниковом снимке виден сталелитейный завод в «Азовстали», последнем военном оплоте Украины, который также служит убежищем для гражданского населения в Мариуполе, Украина, 29 апреля (Maxar Technologies/Reuters)

Некоторые мирные жители были эвакуированы с мариупольского металлургического завода «Азовсталь» после прекращения огня, по словам командира полка «Азов», одного из украинских солдат, застрявших на заводе.

Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь сообщил, что режим прекращения огня, который должен был начаться в 6 часов утра по местному времени, закончился в 11 часов утра по местному времени.

«Пока это правда, обе стороны соблюдают режим прекращения огня», — сказал он.

Он сказал, что эвакуационная колонна опоздала. «С шести утра мы ждали эвакуационную колонну, которая прибыла только в 6:25 вечера».

«Мы доставили 20 мирных жителей к согласованному месту встречи, и нам удалось их вытащить из-под завалов. Это женщины и дети. Мы надеемся, что эти люди поедут в согласованный пункт назначения, то есть в Запорожье, подконтрольную Украине область. — сказал Паламар.

«Пока продолжается спасательная операция, ее проводят бойцы «Азова», а мы спасаем мирных жителей из-под завалов», — добавил он.

«Это женщины, дети и взрослые», — сказал он в видеообращении на Telegram-канале полка.

«Мы надеемся на дальнейшее расширение этой операции, и нам удастся эвакуировать всех мирных жителей», — сказал он.

«Что касается раненых — тех людей, которые нуждаются в срочной медицинской помощи — нам непонятно, почему их не эвакуировали и не обсуждалась их эвакуация на подконтрольную Украине территорию», — добавил он.

Уверяю вас, что мы требуем эвакуации не только мирных жителей, но и наших раненых солдат, нуждающихся в медицинской помощи.

Ранее в субботу российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что металлургический завод покинула группа гражданских лиц. Корреспондент на месте сообщил ТАСС, что всего пришло 25 человек, в том числе шестеро детей в возрасте до 14 лет.

Считается, что внутри сталелитейного комплекса находятся сотни человек, в том числе десятки получили ранения во время интенсивных российских бомбардировок за последние несколько недель. Последние спутниковые снимки завода показывают, что многие его здания превратились в руины.

Защитники завода «Азовсталь» заявили, что в среду вечером обстрелы были направлены на импровизированную больницу внутри комплекса, что резко увеличило число раненых.

Вот так часть растения выглядела примерно шесть недель назад: