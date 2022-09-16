Прямые обновления, лучшие моменты третьей игры финала WNBA

Белый дом объявил в пятницу, что президент Джо Байден планирует встретиться в Белом доме в пятницу с членами семьи звезды WNBA Бритни Грейнер и начальником службы корпоративной безопасности Мичигана Полом Уиланом, которые остаются в заключении в России.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер на пресс-конференции в четверг в Белом доме.

Отдельные встречи должны стать первой личной встречей между Байденом и семьями и состоятся на фоне постоянных, но пока безуспешных усилий администрации добиться освобождения американцев. В июле администрация заявила, что сделала «существенное предложение» вернуть их домой, но, несмотря на планы проведения встреч в Белом доме, нет никаких признаков того, что прорыв неизбежен.

Грейнер находится под стражей в России с февраля по обвинению в хранении наркотиков. В прошлом месяце она была приговорена к девяти годам лишения свободы после того, как признала себя виновной и обжаловала приговор. Уилан отбывает 16-летний тюремный срок по обвинению в шпионаже, которое он и его семья считают ложными. Правительство США считает обоих незаконно задержанными, и их дело передано в офис главного переговорщика по заложникам.

Пятничные встречи, к которым давно стремились обе семьи, призваны подчеркнуть приверженность администрации делу репатриации Грейнера, Уилана и других американцев, находящихся в заключении за границей, а также «установить с ними гуманитарный контакт, когда они переживают бедственное положение российского правительства». «Сказал один чиновник, который говорил на условиях анонимности. Анонимность, поскольку встречи публично не объявлялись».

Переговоры осложнялись натянутыми отношениями между Вашингтоном и Москвой из-за российского вторжения в Украину.

Госсекретарь Энтони Блинкен предпринял необычный шаг, объявив два месяца назад, что администрация сделала России существенное предложение. С тех пор администрация использовала различные способы, чтобы настаивать на своем предложении и начать серьезные переговоры, заявил в четверг представитель администрации.

Чиновник, который отказался вдаваться в подробности, сказал, что русские, которые заявили, что они открыты для переговоров, но поручили американцам вести их в частном порядке, вернулись с предложениями, которые администрация не в состоянии сделать. Но чиновник сказал, что Соединенные Штаты следуют по тем же каналам, которые произвели апрельский обмен пленными, репатриировавший ветерана морской пехоты Тревора Рида из России.

Администрация не сообщила подробностей своего предложения, но человек, знакомый с этим вопросом, ранее подтвердил, что она предлагала освободить Виктора Бута, осужденного российского торговца оружием, который сейчас находится в заключении в США. Он может настаивать на освобождении двух своих граждан из тюрьмы.

В июле Байден разговаривал по телефону с женой Грейнера Шерил и с сестрой Уилана Элизабет, но обе семьи также просили о личных встречах. В пятницу Байден планирует выступить в Белом доме с Шерил Грейнер и с агентом игрока на одной встрече и с Элизабет Уилан на другой.

Встречи проводятся отдельно, чтобы у каждой семьи было особое время с боссом. Но тот факт, что они произошли в один и тот же день, показывает, насколько переплетены эти два случая, потому что единственная сделка, которая предположительно приемлема для Соединенных Штатов, это та, в которой участвуют американцы — известный игрок WNBA и человек из Мичигана, который был даже малоизвестен в публично в последнее время — дома вместе в то же время,

В последние несколько месяцев представители обеих семей выразили разочарование по поводу того, что они считают отсутствием агрессивных действий и координации со стороны руководства.

Шерил Грейнер, например, сказала Ассошиэйтед Пресс в интервью в июне, что она была встревожена после того, как телефонный звонок от его жены, который должен был быть исправлен посольством США в Москве, не удался, в результате чего пара не смогла связаться. Четвертая годовщина.

Родственники Уилана стремились привлечь внимание к его делу, опасаясь, что он мог затмить его в глазах общественности, сосредоточившись на более известном Грейнере — двукратном олимпийском чемпионе и семикратной звезде WNBA. Они также выразили разочарование, когда Уилан, несмотря на то, что он находился в России с декабря 2018 года, не был включен в обмен пленными в апреле прошлого года, в ходе которого был репатриирован другой задержанный американец, ветеран морских котиков Тревор Рид.

Пятничная встреча была запланирована в преддверии новостей на этой неделе о несостоявшейся поездке в Россию Билла Ричардсона, бывшего посла США в ООН, который был ветераном-посланником по вопросам заложников и задержанных. Чиновники администрации прохладно отреагировали на эту поездку, а официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в среду, что диалог с Россией вне «существующего канала» угрожает сорвать усилия по репатриации Грейнера и Уилана.

Представители администрации говорят, что работа над делами о заложниках и задержанных продолжается независимо от того, состоится ли встреча семьи с президентом, хотя нет сомнений и в том, что такая встреча может помочь наладить контакт. В марте Байден встретился в Овальном кабинете с родителями Рида после того, как пара из Техаса стояла с большим транспарантом возле Белого дома, призывая к освобождению их сына.