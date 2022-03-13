Прямые обновления между Украиной и Россией: Путин «еще не готов» прекратить вторжение; На новых спутниковых снимках видны разруха в Мариуполе | Новости мира

Президент Украины за последние полчаса опубликовал новое письмо.

Он объявил ряд боевых наград для украинских воинов – большинство из них были вручены посмертно.

Он также прокомментировал ситуацию в Херсоне, украинском городе, находящемся под контролем России.

Местные власти заявили, что Россия планирует провести референдум с целью превращения области в самопровозглашенную республику, аналогичную некоторым другим частям востока Украины — Донецкой и Луганской.

Зеленский говорит, что Донецкую Народную Республику (ДНР) и ЛНР (Луганской Народной Республики) ждет «полное ухудшение состояния».

«Захватчики на Херсонщине пытаются повторить печально известный опыт создания псевдореспублик.

«Вымогать местное руководство, давить на депутатов. Находить, кому давать взятки. Пытаются организовать так называемую «КПР». Метапорировать как «ДНР» и «ЛНР». нашу землю,и вопреки воле народа.Кто каждый день выходит протестовать,кто хочет Украину,я им благодарен.

«Я хочу сказать некоторым персонажам, которым не хватает отвращения, чтобы они отказались говорить с захватчиками… Я хочу сказать – если некоторые из них вдруг соблазнятся предложениями от захватчиков… вы подписываете приговор.

«Приговор — следить за более чем 12 тысячами оккупантов, которые вовремя не поняли, почему нельзя посягать на Украину.

«Состоялось экстренное заседание Херсонского облсовета. 44 депутата решили, что Херсонская область — это Украина, и псевдореспубликам там не место.

«Украина выдержит испытание. Нам нужно время и силы, чтобы сломать военную машину, пришедшую на нашу землю».

полная речь о официальный сайт президента Украины.