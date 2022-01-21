Прямые обновления: напряженность на границе между Украиной и Россией

Хотя напряженность на украинско-российской границе сохраняется уже давно, вот хронология заметных событий за последнее десятилетие, кульминацией которых стала нынешняя эскалация напряженности на украинско-российской границе.

2013: Бывший президент Украины Виктор Янукович находился под жестким экономическим давлением со стороны России, чтобы она не вступала в Европейский Союз. Он отказался от переговоров с ЕС в последнюю минуту, после того как год настаивал на том, что намерен подписать исторический политический и торговый пакт, направленный на установление более тесных политических и экономических отношений и содействие экономическому росту между странами Восточной и Восточной Европы. Кавказ, включая Украину. Это вызвало несколько недель жестоких протестов в Киеве.

2014: В марте 2014 года Россия аннексировала автономный Крым на юге Украины с сильной лояльностью к России, утверждая, что она защищает свои интересы и интересы русскоязычных граждан.

2015: Вскоре после этого пророссийские сепаратисты в Донецкой и Луганской областях Украины провозгласили независимость от Киева, что привело к многомесячным ожесточенным боям. Хотя Киев и Москва подписали мирное соглашение в Минске в 2015 году при посредничестве Франции и Германии, нарушения режима прекращения огня повторялись.

По данным ООНС марта 2014 года на востоке Украины в результате конфликта погибло более 3000 мирных жителей.

Европейский Союз и США имеют ввел ряд мер В ответ на действия России в Крыму и на востоке Украины, в том числе Экономические санкции Адресовано физическим и юридическим лицам и отдельным отраслям российской экономики.

Кремль обвиняет Украину в нагнетании напряженности на востоке страны и нарушении Минских соглашений о прекращении огня.

что происходит сейчас: Соединенные Штаты и НАТО охарактеризовали передвижение и концентрацию сил в Украине и вокруг нее как «чрезвычайные».

На границе с Украиной оставалось сосредоточено до 100 000 российских солдат. Согласно выводам американской разведки, сделанным в декабре, Россия может начать военное наступление на Украине «уже в 2022 году».