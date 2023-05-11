Прямые обновления о войне в Украине и России: российские солдаты бегут из Багмута

Группа российских наемников Вагнера в раздираемом войной Багмуте в четверг подверглась давлению после того, как некоторые российские регулярные войска покинули свои позиции и «отдали» ценную землю украинским силам, сказал глава частной милиции.

«Ситуация развивается вбок по наихудшему сценарию», — заявил Евгений Пригожин. Он отверг слова президента Украины Владимира Зеленского об отсрочке контрнаступления Украины, заявив, что оно уже началось и «к сожалению, несколько успешно».

Несколько российских блоггеров также утверждали, что у них есть постоянные русские. «оставить свои позиции» В городе или рядом. Украинские военные заявили, что 165 российских солдат были убиты, 216 ранены и один взят в плен. Пригожин неоднократно критиковал российских военных за неспособность поставить достаточно боеприпасов и отсутствие боевой готовности.

Вашингтонский Институт военных исследований заявил, что в последние дни украинские силы немного продвинулись в районе Багмута. По оценке агентства, «повсеместные проблемы» с боеспособностью России, усугубляемые продолжающимися авариями в районе Багмуда, по-видимому, ограничивают способность российских сил противостоять локальным украинским контратакам.

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Великобритания направляет в Украину ракеты большой дальности Storm Shadows с радиусом действия до 200 миль, подтвердил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес. США отказались предложить аналогичные ракеты из-за опасений, что это может привести к эскалации войны.

∙ Пентагон подтвердил, что украинские силы впервые успешно сбили российскую ракету системой противоракетной обороны Patriot.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что его страна выделит 1 миллиард долларов, чтобы помочь соседям Украины принять украинских беженцев и привлечь инвестиции японских компаний.

Украине нужно больше времени, бронетехники и оружия, обещанных ее союзниками, чтобы освободить сотни квадратных миль земли, находящейся под российской оккупацией, заявил в четверг президент Владимир Зеленский.

Зеленский, выступая BBC А другие европейские вещатели заявили, что наступление может изменить линию фронта, которая не имела большого значения в течение нескольких месяцев.

«Думаю, мы можем пойти вперед и победить», — сказал Зеленский. «Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать, нам нужно еще немного времени».

Российские войска использовали относительное затишье, чтобы укрепить почти 1000 миль линии фронта вдоль южных областей Запорожья и Херсонщины, а также в восточных районах Луганска и Донецка, где ведутся ожесточенные бои. Но в городе Бахмут на востоке, где в течение нескольких месяцев шли бои, украинские силы в последние дни добились успехов.

Россия активизировала работу по вербовке заключенных

Российские военные активизировали вербовку российских военнопленных для участия в боевых действиях на Украине, а британское министерство обороны заявляет, что только в апреле 2023 года завербовало 10 000 преступников. С лета прошлого года заключенные были основной группой новобранцев российской каперской группы Вагнера. Однако группа Вагнера «могла потерять доступ к российской пенитенциарной системе» в феврале, когда ее лидер обнародовал свою вражду из-за поставок боеприпасов и других вопросов, говорится в сообщениях министерства в социальных сетях.

Нынешняя вербовочная кампания является частью более широких и интенсивных усилий по увеличению численности российских вооруженных сил, говорится в оценке, при этом «попытка избежать проведения новой принудительной мобилизации, которая была бы крайне непопулярна среди россиян».

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс