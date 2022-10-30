Прямые обновления: по меньшей мере 151 человек погиб в результате инцидента на Хэллоуин в Сеуле

Мировые лидеры направили свои соболезнования и послания поддержки Южной Корее после того, как очевидная волна толпы убила по меньшей мере 149 человек в Южной Корее. Район Итхэвон в Сеуле Во время празднования Хэллоуина.

Мы скорбим по народу Республики Корея и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написали президент США Джо Байден и его жена Джилл.

Филип Сет Голдберг, посол США в Южной Корее с 2022 года, написал в Твиттере на английском и корейском языках: «Я был потрясен трагической гибелью людей в Итхэвоне прошлой ночью. Пожалуйста, узнайте мои мысли и мысли нашей команды в посольстве США в Сеуле, с корейским народом и особенно с Возлюбленным тех, кто погиб, а также со многими ранеными в этой катастрофической аварии».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в Твиттере: «Все наши мысли с нынешними спасателями и всеми южнокорейцами в это очень печальное время».

«Франция на вашей стороне», — написал президент Эммануэль Макрон в Twitter на французском и корейском языках.

Канцлер Германии Олаф Шульц написал в Твиттере: «Трагические события в Сеуле стали шоком для всех нас. Наши мысли со многими жертвами и их семьями. Это печальный день для Южной Кореи. Германия поддерживает их».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Твиттере: «От имени канадцев я выражаю глубочайшие соболезнования народу Южной Кореи сегодня, после смертельной давки в Сеуле. Я думаю обо всех, кого коснулась эта трагедия, и желаю скорейшего и полного выздоровления. раненым».

Правительство Австралии также направило письма поддержки.

Премьер-министр сказал: «Наши искренние соболезнования всем, кого затронула эта ужасная трагедия». Энтони Альбанезе чирикать

Посольство Австралии в Сеуле заявило, что оно «проводит срочные расследования» с местными властями, чтобы определить, были ли замешаны какие-либо австралийцы.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал: «Я глубоко опечален ужасными событиями в центре Сеула. То, что должно было стать праздником, превратилось в трагедию с таким количеством молодых жертв. Мы с народом Республики Корея в этот трудный момент».