Прямые обновления Россия-Украина: Зеленский предупреждает, что контратака займет время

КИЕВ, Украина — Более 100 человек болели за сборную Украины по футболу перед пабом Corner, но, заглянув в подсобные помещения бара, стало ясно, что его клиентура — это не только любители спорта.

В понедельник вечером один из складов бара был заполнен касками, бинтами, грелками для рук и внутривенными мешками, предназначенными для передовой. «Это логистический центр, — говорит владелец паба Алексей Марчук.

Названный так из-за того, что он находится рядом с ныне закрытым Олимпийским стадионом в столице, паб Corner Pub долгое время был местом сбора стойких болельщиков одной из самых популярных профессиональных команд Украины — киевского «Динамо». Но после полномасштабного вторжения России он стал заменой их закрытому стадиону и центром военных действий.

Болельщики не только болеют за свою команду, но и занимаются сбором средств, военными и экспертами по логистике, а иногда и сами игроки.

«Нет группы без людей на войне», — сказал г-н. Марчук сказал в понедельник вечером. В том числе и сплоченное сообщество «Динамо Киев».

Отличительные нашивки команды, которые разрешено носить на военной форме, выставлены под землей в трех просторных залах паба. Точно так же напоминания о войне варьировались от празднования «каждого» погибшего русского на улице до боеприпасов, прислоненных к нише.

Некоторые из самых стойких футбольных болельщиков Украины, или «ультрас», в прошлом совершали насильственные хулиганские действия или связаны с крайне правыми и сторонниками превосходства белых, но они составляют меньшинство фанатов. Ультрас также стали мощной организационной силой во всем политическом спектре, защищая протестующих за демократию.

В первые дни войны, когда Киев был под ударом, служащие корчмы передвигались на постелях и с утра до ночи готовили для войска. Теперь они раздают экипировку ведущим болельщикам киевского «Динамо» и проводят турниры по настольному теннису, чтобы собрать средства на борьбу.

Ниша с военными реликвиями в угловом пабе. долг… Брендан Хоффман для The New York Times

Армейские запасы меняются день ото дня, мистер Уайт. — сказал Марчук. По понедельникам были мешки для внутривенных вливаний, в другие дни могли быть пуленепробиваемые жилеты, жгуты или блоки питания. Некоторые предметы передаются в дар, а другие получаются по просьбам других фанатов на поле боя.

«Я хочу, чтобы мои друзья были живы. Я хочу, чтобы мои друзья были здоровы. Я хочу, чтобы они пили пиво в баре после войны, — сказал г-н Марчук. — Поэтому я делаю то, что могу».

По его словам, удержать паб на плаву было сложно: бизнес пострадал в разгар пандемии коронавируса. Затем профессиональный футбольный сезон в Украине был приостановлен из-за вторжения России, и стадион был вынужден закрыть. Команды были сосланы, играли за границей и играли в показательных матчах. Клубные команды снова играют в Украине, но на пустых стадионах, без болельщиков.

В понедельник посетители бара болели за сборную Украины, которая играла с Мальтой в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года.

После вторжения он сказал: «Люди не очень часто приходят пить пиво». «Сегодня особенный день.»

Толпа в баре тихо сидела, пока игроки выходили на поле. Стоя на месте, пока играл национальный гимн Мальты, они в унисон встали, чтобы подпевать национальному гимну Украины. После финальных нот раздалась скандация: «Слава Украине. Слава героям. «

Илья Кушнеров присел на деревянную скамью, чтобы вместе с другом посмотреть игру. Он сказал, что посетил свой первый матч в возрасте 3 лет, и его семья всегда болела за киевское «Динамо».

«Это буквально у нас в крови», — сказал он, потягивая свой напиток. По его оценкам, сейчас ему 25, и он посетил более 200 матчей.

Сегодня «конечно, мы скучаем по футболу, по стадиону и по этому ощущению», — сказал г-н Виталий. — сказал Кушнеров, когда пенальти врезался в сетку.

Он сказал, что атмосфера на стадионе с 60 000 болельщиков была совсем другой, но важнее было «сейчас помочь нашим ребятам на передовой».

Вот почему он и его друг создали собственную благотворительную организацию, сначала для «мелочей», таких как еда, а теперь для припасов и транспортных средств.

«Все, что у нас есть, мы стараемся отдать», — сказал он. «У каждого есть друг на войне».

Угловой паб дал ему сообщество и цель, но также и убежище.

«Всем нужен перерыв», — сказал он. «Немного — выпей и отдохни, потому что мы не можем жить на войне каждый день, каждую минуту, каждую секунду».

Станислав Козлюк Предоставленный отчет.