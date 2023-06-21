Прямые обновления Россия-Украина: Зеленский предупреждает, что контратака займет время

КИЕВ, Украина — Более 100 человек болели за сборную Украины по футболу перед пабом Corner, но, заглянув в подсобные помещения бара, стало ясно, что его клиентура — это не только любители спорта.
В понедельник вечером один из складов бара был заполнен касками, бинтами, грелками для рук и внутривенными мешками, предназначенными для передовой. «Это логистический центр, — говорит владелец паба Алексей Марчук.
Названный так из-за того, что он находится рядом с ныне закрытым Олимпийским стадионом в столице, паб Corner Pub долгое время был местом сбора стойких болельщиков одной из самых популярных профессиональных команд Украины — киевского «Динамо». Но после полномасштабного вторжения России он стал заменой их закрытому стадиону и центром военных действий.
Болельщики не только болеют за свою команду, но и занимаются сбором средств, военными и экспертами по логистике, а иногда и сами игроки.
«Нет группы без людей на войне», — сказал г-н. Марчук сказал в понедельник вечером. В том числе и сплоченное сообщество «Динамо Киев».
Отличительные нашивки команды, которые разрешено носить на военной форме, выставлены под землей в трех просторных залах паба. Точно так же напоминания о войне варьировались от празднования «каждого» погибшего русского на улице до боеприпасов, прислоненных к нише.
Некоторые из самых стойких футбольных болельщиков Украины, или «ультрас», в прошлом совершали насильственные хулиганские действия или связаны с крайне правыми и сторонниками превосходства белых, но они составляют меньшинство фанатов. Ультрас также стали мощной организационной силой во всем политическом спектре, защищая протестующих за демократию.
В первые дни войны, когда Киев был под ударом, служащие корчмы передвигались на постелях и с утра до ночи готовили для войска. Теперь они раздают экипировку ведущим болельщикам киевского «Динамо» и проводят турниры по настольному теннису, чтобы собрать средства на борьбу.
Армейские запасы меняются день ото дня, мистер Уайт. — сказал Марчук. По понедельникам были мешки для внутривенных вливаний, в другие дни могли быть пуленепробиваемые жилеты, жгуты или блоки питания. Некоторые предметы передаются в дар, а другие получаются по просьбам других фанатов на поле боя.
«Я хочу, чтобы мои друзья были живы. Я хочу, чтобы мои друзья были здоровы. Я хочу, чтобы они пили пиво в баре после войны, — сказал г-н Марчук. — Поэтому я делаю то, что могу».
По его словам, удержать паб на плаву было сложно: бизнес пострадал в разгар пандемии коронавируса. Затем профессиональный футбольный сезон в Украине был приостановлен из-за вторжения России, и стадион был вынужден закрыть. Команды были сосланы, играли за границей и играли в показательных матчах. Клубные команды снова играют в Украине, но на пустых стадионах, без болельщиков.
В понедельник посетители бара болели за сборную Украины, которая играла с Мальтой в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года.
После вторжения он сказал: «Люди не очень часто приходят пить пиво». «Сегодня особенный день.»
Толпа в баре тихо сидела, пока игроки выходили на поле. Стоя на месте, пока играл национальный гимн Мальты, они в унисон встали, чтобы подпевать национальному гимну Украины. После финальных нот раздалась скандация: «Слава Украине. Слава героям. «
Илья Кушнеров присел на деревянную скамью, чтобы вместе с другом посмотреть игру. Он сказал, что посетил свой первый матч в возрасте 3 лет, и его семья всегда болела за киевское «Динамо».
«Это буквально у нас в крови», — сказал он, потягивая свой напиток. По его оценкам, сейчас ему 25, и он посетил более 200 матчей.
Сегодня «конечно, мы скучаем по футболу, по стадиону и по этому ощущению», — сказал г-н Виталий. — сказал Кушнеров, когда пенальти врезался в сетку.
Он сказал, что атмосфера на стадионе с 60 000 болельщиков была совсем другой, но важнее было «сейчас помочь нашим ребятам на передовой».
Вот почему он и его друг создали собственную благотворительную организацию, сначала для «мелочей», таких как еда, а теперь для припасов и транспортных средств.
«Все, что у нас есть, мы стараемся отдать», — сказал он. «У каждого есть друг на войне».
Угловой паб дал ему сообщество и цель, но также и убежище.
«Всем нужен перерыв», — сказал он. «Немного — выпей и отдохни, потому что мы не можем жить на войне каждый день, каждую минуту, каждую секунду».
Станислав Козлюк Предоставленный отчет.
«Analyst. Absolute pop culture junkie. Twitter nerd. Subtly charming student. An avid computer geek. Social network researcher. Reader».