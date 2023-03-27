Прямые обновления Россия-Украина: Зеленский встречается с войсками после российских атак

В результате взрыва в Краевском районе Тульской области в воскресенье пострадали три человека, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь регионального Минздрава Екатерина Макарова.

Российские официальные лица и правоохранительные органы заявили, что украинский беспилотник со взрывчаткой устроил взрыв в городе недалеко от границы между двумя странами.

Киреевск находится примерно в 180 милях от границы с Украиной и в 110 милях к югу от Москвы.

Власти идентифицировали беспилотник как украинский Ту-141, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Медуза, российское информационное агентство, базирующееся в Латвии, сообщило, что в результате взрыва образовалась воронка диаметром около 50 футов и глубиной 16 футов.

—ABC News Анастасия Багева