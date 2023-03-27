В результате взрыва в Краевском районе Тульской области в воскресенье пострадали три человека, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь регионального Минздрава Екатерина Макарова.
Российские официальные лица и правоохранительные органы заявили, что украинский беспилотник со взрывчаткой устроил взрыв в городе недалеко от границы между двумя странами.
Киреевск находится примерно в 180 милях от границы с Украиной и в 110 милях к югу от Москвы.
Власти идентифицировали беспилотник как украинский Ту-141, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Медуза, российское информационное агентство, базирующееся в Латвии, сообщило, что в результате взрыва образовалась воронка диаметром около 50 футов и глубиной 16 футов.
—ABC News Анастасия Багева
Россия назвала передачу Украине словацких истребителей МиГ-29 недружественным шагом, наносящим ущерб двусторонним отношениям.
«Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», — говорится в сообщении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
«Рассматриваем эти действия Словакии как недружественный акт в отношении Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений», — говорится в сообщении ФСВТС.
— Гретцки в новостях ABC
Украинские войска, находившиеся в обороне в течение четырех месяцев, перейдут в долгожданное контрнаступление «очень скоро» теперь, когда крупнейшее зимнее наступление России теряет обороты, не взяв Багмут, заявил в четверг главнокомандующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Чирский.
«Несмотря на потери в живой силе и технике, оккупанты не оставляли надежды взять Пакмут любой ценой», — сказал Сирски.
И: «Ничего не жалея, они теряют значительную силу и выдыхаются. Очень скоро мы воспользуемся этой возможностью, как когда-то под Киевом, Харьковом, Палальей и Кубянском».
— Гретцки в новостях ABC
Словакия передала Вооруженным силам Украины четыре истребителя МиГ-29, сообщил министр обороны Словакии Яро Нотт.
По словам Нотта, остальные самолеты, обещанные Украине, будут доставлены в ближайшие недели.
В ответ на новость Россия обвинила НАТО и ЕС в продолжении эскалации конфликта на Украине и стремлении его затянуть.
«Российская Федерация считает передачу Словакией четырех боевых самолетов Украине деструктивным шагом, который идет вразрез с риторикой ЕС о поиске мирных решений», — заявил заместитель министра иностранных дел Александр Хрушко.
Также «РФ будет соизмерять свою реакцию с конкретными военными действиями НАТО на территории Финляндии».
— Гретцки в новостях ABC
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