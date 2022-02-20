Прямые обновления Россия-Украина: Российские силы «распадаются и теперь готовятся к атаке» — министр обороны США

Министры иностранных дел стран Большой семерки встретились в субботу в Мюнхене на фоне неминуемой угрозы российского вторжения в Украину.

«Рост нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения в последние дни вызывает крайнюю тревогу. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что является явным нарушением Минских договоренностей», — говорится в заявлении группировки. .

Группа, состоящая из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады, также встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после проведения собственной встречи.

Кулеба сказал, что он отправится в Брюссель, а затем в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном во вторник. В четверг запланирована встреча Блинкина с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В совместном заявлении министры иностранных дел семи крупнейших промышленно развитых стран пригрозили России ужасными последствиями, если она вторгнется в Украину.

«Хотя мы готовы искать дипломатические решения для решения законных проблем безопасности, Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь ужасные последствия, включая финансовые и экономические санкции в отношении широкого круга отраслевых и отдельных целей, которые повлекут за собой расходы. Запредельные и беспрецедентные для российской экономики».

На фоне постоянных ложных утверждений контролируемых Россией сепаратистов об украинских атаках группа заявляет, что эти утверждения «следует рассматривать как прокладывающие путь к военной эскалации», и назвала увеличение числа бомбардировок «крайне тревожным». Группа призывает Россию «использовать свое влияние на самопровозглашенные республики для проявления сдержанности и деэскалации».

Блинкен также встретился лицом к лицу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, с его британскими и австралийскими коллегами под эгидой AUKUS Security Alliance, а также со своим саудовским коллегой на фоне тихого давления США на Саудовскую Аравию с целью отделиться от России. над маслом. и увеличить производство.

-ABC News ‘Конор Финнеган’