Прямые обновления Украины: Россия вербует обученных в США коммандос

Афганские солдаты спецназа, обученные американскими войсками, в настоящее время вербуются российскими военными для ведения боевых действий в Украине, сообщили агентству Associated Press три бывших афганских генерала.

Они сказали, что русские хотели заманить тысячи бывших коммандос стабильными выплатами в размере 1500 долларов в месяц и обещаниями безопасного убежища, чтобы избежать депортации домой, где им грозит смерть от рук талибов. Когда в прошлом году США ушли из Афганистана, многие коммандос бежали в Иран.

Генерал Абдул Раф Архандивал вместе с десятком или около того коммандос в Иране не хотят воевать против Украины, но опасаются депортации себя и своих семей.

«Они спрашивают меня: «Дайте мне решение? Что нам делать?» — сказал Аргандиваль. «Если мы вернемся в Афганистан, талибы убьют нас.

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Другие разработки:

►Украинская федерация футбола призвала ФИФА исключить Иран из чемпионата мира в следующем месяце по причинам, включая поставку оружия российской армии. Иран встретится с Англией в Катаре через три недели в своей первой игре.

►Норвегия заявляет, что усилила свою военную готовность, но премьер-министр члена НАТО Йонас Герстор говорит, что нет оснований полагать, что «Россия хочет напрямую вторгнуться в Норвегию или любую другую страну».

►Премьер-министр Чехии Петр Фиала и несколько высокопоставленных членов его правительства прибыли в Киев в понедельник, чтобы выразить недавнюю поддержку Украины европейскими лидерами.

40% Киева без воды; Пентагон стремится прекратить удары

В третий раз за этот месяц Россия начала массированную атаку на украинскую инфраструктуру в час пик в понедельник утром.

Первоначально мэр Киева Виталий Кличко сообщил в социальных сетях, что 80% пострадавшей столицы остались без воды, а часть города — без электричества. К ночи проточная вода вернулась более чем к половине тех, кто ее потерял, а общегородское отключение электричества отключило электричество на четыре часа, затем на пять.

Предоставление систем противовоздушной обороны для сдерживания этих атак стало главным приоритетом Пентагона, заявили журналистам в понедельник на условиях анонимности два высокопоставленных чиновника Пентагона. Пентагон поставляет Украине зенитное вооружение, начиная от управляемых ракет на пикапе и заканчивая сложными системами средней дальности. Русские все больше полагаются на поставляемые Ираном беспилотники-камикадзе для атак на электростанции.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что в понедельник утром сбили 44 российские ракеты, но также сообщалось об атаках ракетами и беспилотниками на инфраструктуру в Харьковской, Черкасской, Черновицкой, Запорожской и других областях. Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации президента, заявил, что правительство введет чрезвычайное отключение электроэнергии по всей Украине.

Удары были нанесены так, как утверждала Москва Черноморский флот в Крыму подвергся нападению в минувшие выходные. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия предпочитает «воевать с мирным населением», чем сражаться на поле боя.

«Не оправдывайте эти атаки «ответом», — сказал он. «Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев».

Тысячи российских новобранцев отправляются на фронт с оружием в «труднопригодном состоянии» и требуют боеприпасов, отличных от тех, что используются в регулярной армии России, сообщило министерство обороны Великобритании. Последняя оценка войны. На фотографиях видно, что это АКМ 1959 года выпуска.

В министерстве отметили, что интеграция контрактных войск и резервистов с боевыми частями в Украине означает, что России, возможно, придется перебрасывать на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия.

«Это еще больше усложнит и без того перегруженные логистические системы России», — говорится в оценке.

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Россия начала конфискацию имущества украинцев в Крыму

Активы нескольких крупных украинских компаний будут конфискованы установленным Москвой правительством в Крыму, заявил пророссийский лидер Сергей Аксенов. По данным The Give Independent, объекты, которые будут приобретены, включают украинскую судоверфь «Жалив» и цементный завод в Бакысарае. По словам Аксенова, под удар могут попасть и другие коммерческие и туристические объекты, а также квартиры и дома, в том числе имущество, принадлежащее президенту Владимиру Зеленскому.

«Враги России не будут зарабатывать в Крыму, это политическая позиция», — заявил Аксенов в Telegram.

Десяток судов с зерном покинули украинские порты в понедельник, сообщило министерство инфраструктуры Украины, игнорируя угрозы России возобновить блокаду, которая угрожает голодом во всем мире. Корабль доставил украинскую пшеницу в Эфиопию, где от сильной засухи пострадали миллионы людей. Украина и Россия являются крупными мировыми поставщиками пшеницы, ячменя, подсолнечного масла в страны Африки, Ближнего Востока и некоторые страны Азии, где многие уже борются с острой нехваткой.

Не сразу было ясно, кто рискнет отправиться из Украины без российской защиты после того, как Москва заявила, что нанесла удар украинским беспилотником по своему черноморскому флоту. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что реализация зерновой сделки «крайне маловероятна» в ситуации, когда Россия не может гарантировать безопасность судоходства.

Содействие: Том Ванден Брук, USA TODAY; Ассошиэйтед Пресс