Прямые трансляции: война России в Украине

Вооруженные силы Украины заявили в четверг, что российские войска ушли с острова Змеиный в Черном море после, по их словам, «успешной» операции.

В понедельник украинские военные заявили, что нанесли удар по второму ракетному комплексу на острове, а также по нескольким российским военнослужащим, участвовавшим в их усилиях по их депортации.

В небольшом посте в Telegram Командование операции «Юг» в четверг ВСУ заявили, что «остатки вражеского гарнизона могли быть спешно эвакуированы на двух быстроходных катерах и покинуть остров».

Глава украинского президента Андрей Ермак в телеграмме сообщил, что украинские вооруженные силы «провели масштабную операцию».

Рано утром в четверг украинские вооруженные силы заявили, что оценивают результаты ночной операции, но расценили ее как «победу», поскольку российские войска были вынуждены покинуть территорию на катерах.

Однако Россия рассказала несколько иную историю о том, что произошло на острове.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант Вооруженных сил России и представитель российских вооруженных сил, заявил на конференции, что уход российских войск с острова был «знаком доброй воли».

«Вооруженные силы Российской Федерации выполнили поставленные задачи на Змеином острове и отбили действовавший там гарнизон», — сказал он.

Конашенков заявил, что следует разрешить вывод российских войск для облегчения прохождения зерна, сославшись на невозможность вывоза зерна, поскольку оно ограничивает всю северо-западную часть Черного моря, не давая Киеву предвидеть надвигающийся продуктовый кризис. Россия. «

На спутниковом снимке показан обзор Змеиного острова в Украине 12 мая. (Максер Текнолоджиз/Рейтер)

Некоторый контекст: Змеиный остров — небольшой, но стратегически важный остров в Черном море. Это была одна из первых сцен войны на Украине, когда российский военный корабль требовал сдачи украинской гвардии, которая смело отвечала: «Русский военный корабль, иди сам».

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