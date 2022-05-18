Украинские военные активизировали свои усилия по уничтожению сил безопасности Украины в Луганской области, перебросив 15 вертолетов для усиления наступления.
Украинская служба безопасности вокруг городов Чевродонецк и Лысянск находится под сильным давлением артиллерийских обстрелов и авиаударов, которые участились в южных селах, таких как Врубовка.
Почему эта часть: Российские силы пытаются прорвать украинскую линию в этом районе и завершить захват Луганска. По большинству оценок, они контролируют 90% региона.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в ходе недавних боев погибли четыре мирных жителя, а азотный завод в Северодонецке снова подвергся нападению.
«Русский мир пытается разрушить все на своем пути и навязать на Луганщине такую жизнь — без людей, домов, заводов», — сказал он.
Хайде сказал, что во вторник город выдержал 15 артиллерийских обстрелов.
Новые теракты в Донецке: Мирные жители ВСУ также признали новое наступление российских войск на Славянск в Донецкой области.
В течение нескольких недель российские войска продвигались на юг, чтобы завершить захват Донецка. Государственные служащие заявили, что российские силы пытались окружить украинские подразделения вокруг города Лиман и получить полный контроль над близлежащим поселком Тробышев.
В случае их победы украинская оборона в Лимане будет атакована с трех направлений. Во вторник в этом районе велся сильный артиллерийский огонь.
Дальше к северу: В Харькове русские продолжали обстреливать села на севере города, несмотря на контратаки украинских государственных служащих, которые в нескольких местах вытеснили украинские войска на российскую территорию.
В другом месте Генштаб, не уточняя, сообщил, что «противник постоянно обстреливает артиллерийские позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей».
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