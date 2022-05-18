Прямые трансляции: война России в Украине

Украинские военные активизировали свои усилия по уничтожению сил безопасности Украины в Луганской области, перебросив 15 вертолетов для усиления наступления.

Украинская служба безопасности вокруг городов Чевродонецк и Лысянск находится под сильным давлением артиллерийских обстрелов и авиаударов, которые участились в южных селах, таких как Врубовка.

Украинские солдаты едут в движущемся грузовике с реактивной системой залпового огня возле Лысянска на востоке Украины, 13 мая. (Ясуоши Сиба/AFP/Getty Images)

Почему эта часть: Российские силы пытаются прорвать украинскую линию в этом районе и завершить захват Луганска. По большинству оценок, они контролируют 90% региона.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в ходе недавних боев погибли четыре мирных жителя, а азотный завод в Северодонецке снова подвергся нападению.

«Русский мир пытается разрушить все на своем пути и навязать на Луганщине такую ​​жизнь — без людей, домов, заводов», — сказал он.

Хайде сказал, что во вторник город выдержал 15 артиллерийских обстрелов.

Новые теракты в Донецке: Мирные жители ВСУ также признали новое наступление российских войск на Славянск в Донецкой области.

В течение нескольких недель российские войска продвигались на юг, чтобы завершить захват Донецка. Государственные служащие заявили, что российские силы пытались окружить украинские подразделения вокруг города Лиман и получить полный контроль над близлежащим поселком Тробышев.

В случае их победы украинская оборона в Лимане будет атакована с трех направлений. Во вторник в этом районе велся сильный артиллерийский огонь.

Дальше к северу: В Харькове русские продолжали обстреливать села на севере города, несмотря на контратаки украинских государственных служащих, которые в нескольких местах вытеснили украинские войска на российскую территорию.