Прямые трансляции: война России в Украине

Украинские военные объявили в четверг, что российские войска понесли потери при попытке проникнуть в Славянский район Донецкой области на востоке Украины.

Хотя за последние 24 часа российские силы нанесли артиллерийские и ракетные удары по обширной границе, нет никаких признаков того, что они захватили новую территорию.

«Противник вел артиллерийские действия при поддержке артиллерии в районе Велика Комишувака, успеха не имел, понес значительные потери на отдельных участках и был вынужден вернуться на ранее занимаемые позиции», — говорится в сообщении украинского военного генерала. Обновить. .

Бои в районе Великой Комышувахи идут с конца апреля — с тех пор, как русские пытались захватить Изюм и оттеснить его к словенцам, — но линия фронта почти не изменилась.

В Луганске: На другом основном фронте, в некоторых частях Луганской области, украинцы все еще держатся, а российские самолеты нанесли удары по нескольким селам, говорят госслужащие.

Основной боевой танк Украины врезался в улицу во время минометного обстрела Северодонецка 18 мая. (Ясуоши Сиба/AFP/Getty Images)

В нем говорилось, что украинские силовики проводят рейды в районе промышленного города Чевродонецка, а наступательные операции России в районе Золотого провалились.

Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации, сказал, что Северодонецк больше всего пострадал от недавних обстрелов, и подтвердил, что в среду были убиты четыре мирных жителя.

В другом месте: Другие районы также сообщили о российских артиллерийских и ракетных ударах за ночь. В городской военной администрации города Кривой Рог на юге Днепропетровской области сообщили, что «всю ночь велся вражеский обстрел».

В нем говорится, что сильный обстрел был нанесен по жилым районам города Большая Костромка, примерно в 20 милях к югу от Кривого Рога, который находился на линии фронта более месяца.