На видео, обнародованном ВСУ, видно разрушительное воздействие российских авиабомб ТОС-1А, поразивших украинские позиции под Новомикилевкой 26 мая в Донецкой области. (Вооруженные Силы Украины / Фото с обложки / Reuters)

По словам украинских официальных лиц, российские войска используют широкий спектр вооружений на нескольких фронтах на востоке Украины, пытаясь прорвать упорную оборону Украины.

Многие из этих официальных лиц охарактеризовали ситуацию как «очень сложную» и признали, что в некоторых местах украинским группировкам придется отступить.

В последние дни, по словам украинских официальных лиц, русские безжалостно обстреливали города и поселки в Луганской и Донецкой областях, применяя ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию и танки.

Национальная полиция Украины сообщает, что мирные жители были убиты в результате обстрелов 13 населенных пунктов в Донецке, многие из которых ранее не подвергались нападениям. По мере того, как российские войска пытаются уничтожить украинские линии обороны и снабжения, количество обстреливаемых городов, похоже, увеличивается.

Их главная цель, по-видимому, состоит в том, чтобы захватить словенцев, чьи обстрелы в последние дни усилились. Мэр Вадим Ляг заявил, что половина города сейчас без воды и «газа не будет до отопительного сезона».

Растущее число украинских офицеров плохо описывает растущую военную ситуацию, хотя российские успехи на местах скромны.

Украинский парламентарий Федор Венезневский, член Совета национальной безопасности, назвал ситуацию «сложной».

Он сказал украинскому телевидению: «Самые горячие точки — это Чевродонецк и Лычинск. Противник пытается окружить наши войска».

Города-побратимы в Луганске почти полностью разрушены, но украинские войска все еще там. По оценкам, в Шевролеонецке до сих пор находится около 15 000 мирных жителей.