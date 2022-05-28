Вид с воздуха на город Керсан в Украине был замечен 20 мая. (Андре Бородулин / AFP / Getty Images)

Государственное РИА-Новости заместитель главы российской администрации в Херсоне Кирилл Стремоусов заявил в субботу, что оккупированная Россией территория Херсона закрыла свои границы с окружающими украинскими территориями.

«Граница сейчас закрыта из соображений безопасности… Мы не советуем ездить в Украину ни по каким причинам», — сказал Стремсов РИА.

Пограничные переходы Керсена с украинскими Михолевской и Днепропетровской областями закрыты, а из Керсена можно выехать в Крым или в подконтрольные России районы Запорожья, добавил Стромозов.

С начала вторжения России в Украину в конце февраля почти весь Херсон, расположенный на юге Украины, был оккупирован Россией.

Некоторый контекст: По словам украинских официальных лиц, заставы из Керсена неофициально блокируются уже несколько недель, обвиняя их в отправке в Крым всех, кто хочет покинуть этот район.

CNN долго беседовал с десятками украинских семей об их трудном путешествии внутри и за пределами региона.

Усилия созданной Россией администрации в Херсоне по созданию военных баз и проведению референдума по «республиканизации» региона, представляющего другие сепаратистские государства на востоке Украины, продолжаются.