На этом спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies, видны разрушенные здания в Рубежном, Украина, недалеко от Северодонецка, в понедельник, 6 июня. (Максар Технологии / АП)

Украина может вывести свои войска на «дальнейшие укрепленные позиции» в Шевролеонецке, предположил в среду региональный лидер, настаивая при этом, что Украина не «сдаст» главный город.

«В Северодонецке идут ожесточенные бои, — заявил в среду утром национальному телевидению глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадэ. «Наши охранники дерутся за каждый дюйм города».

«Поскольку город продолжает обстреливаться, даже если нашей армии придется отступить на еще более сильные позиции, никто не собирается уходить из города. Однако это не означает, что город покинут», — добавил он.

Родион Мирошник, лидер российского альянса, известного как Луганская Народная Республика, заявил в среду, что Украина «контролирует» лишь небольшую часть химического завода «Азот» в Севердонецке. Хайде заявил на прошлой неделе, что около 800 мирных жителей находятся под объектом.

Мирошник сообщил Telegram, что «украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по квартире рядом с предприятием».

Мирошник также сообщил, что аэропорт Чевродонецкого «уже выведен из украинской системы».

«Обстрел оттуда прекратился. Остальные бойцы [referring to Ukrainian forces] Спрятался в лесу, окружающем аэропорт. Силы союзников ведут их поиск и изгнание», — добавил он.

Хаде, украинский чиновник, сказал, что Россия выделила огромные ресурсы на свои усилия по перекрытию главной дороги, соединяющей Северотнецк и соседний Личинск дальше на запад с Бакмутом.

«Стратегическая цель российских военных — контролировать маршрут Багмуд — Лисянск», — сказал он. «В качестве дальнейшего сдерживания я говорю, чтобы их блокпосты оставались там и держали их под своим контролем. Пока они бросают снаряд в путь, но не контролируют его.

Он сказал, что Украина больше не будет пользоваться этой дорогой, потому что любой, кто едет по ней, имеет «90% шанс» попасть под снаряд. «У нас есть другие варианты оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей», — сказал он.

Украина ожидает, что атаки России на Лициановск и Северодонецк будут «умножаться». «Мы ожидаем ожесточенных войн».

Тем не менее, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) заявили в среду утром: «Наши войска успешно отбили атаку на город Чевродонецк, боевые действия продолжаются».

«Лисичанск очень сильно пострадал от снаряда», — сказал Ходи во вторник вечером. «Они намеренно стреляют по гуманитарным штабам и школам. [where people are sheltering]. Полностью уничтожить всю инфраструктуру.

«Да, удержать «Шевроленецкий» очень сложно», — признался он. «Да, они уничтожают весь город. Но они не контролировали город.

Он сказал, что в таких городах, как Солот на юге Луганской области, продолжают бушевать «ожесточенные войны».

«Поселения разбомблены и полностью уничтожены с лица земли», — сказал Хайде. «Но противник пока не может их пройти».