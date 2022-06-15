Прямые трансляции: война России в Украине

Президент Украины Владимир Желенский во время видеоконференции во вторник, 14 июня. (Офис Президента Украины)

Президент Украины Владимир Желенский заявил во вторник в ходе видеоконференции, что в Шевролеонецкой и Харьковской областях продолжаются ожесточенные бои.

В Севердонецке, по словам Желенского, «потери, к сожалению, болезненные». «Но мы должны быть терпеливы». Далее он сказал, насколько важно для украинской армии оставаться на Донбассе.

«Чем больше потерь у противника, тем меньше у него сил, чтобы продолжать занимать. Поэтому важно направление Донбасса, чтобы определить, кто будет доминировать в ближайшие недели», — сказал Желенский.

Президент Украины также рассказал о том, какие «больные потери» произошли в Харьковской области, поскольку российские военные стремятся укрепить свои позиции.

«Борьба на этом направлении продолжается, и мы должны еще упорнее бороться за полноценную оборону Харькова и области», — сказал Желенский.

По словам местного чиновника Максима Стрельника, в Изюме к югу от Харькова идут ожесточенные бои.

Стрельник, заместитель председателя Совета острова Уайт, заявил, что российские силы пытаются двигаться в направлении Славянска и Парвинкова.

Украинские вооруженные силы контратаками смогли освободить некоторые населенные пункты в пригороде Изюма. По оценкам Стрельника, в Изюме проживает 15 000 мирных жителей, а в городе нет электричества, воды, газа, мобильной связи и интернета. По словам чиновника, в Изюме разрушено около 80% инфраструктуры.