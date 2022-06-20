Прямые трансляции: война России в Украине

Губернатор Калининградской области Антон Аликанов на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. (Глеб Щелкунов/Коммерсантъ/Sipa USA/AP)

Решение Литвы запретить отправку разрешенных товаров в Россию через Калининградскую область — эксклав России в ЕС — является «беспрецедентным», и Россия считает его «незаконным», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Этот результат поистине беспрецедентен. Это нарушение всего», — заявил Песков журналистам в ходе очередного селекторного совещания в понедельник.

«Мы считаем это незаконным», — сказал Песков, добавив, что ситуация в Кремле должна быть тщательно проанализирована. «Конечно, это часть осады», — сказал он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в своем Telegram-канале, что государственная Литовская железная дорога проинформировала Россию о том, что с полуночи 18 июня больше не будут пропускать грузовые поезда с ограничениями ЕС. Пятница.

Аликанов говорит, что в список запрещенных материалов входят строительные материалы, цемент, металлы и «многие другие материалы, важные для строительства и производства».

Немного фона: Последнее решение Литвы, члена ЕС, приостановить деятельность России после ее вторжения в Украину в феврале.

В конце мая Европейский союз согласился запретить к концу этого года 90 процентов импорта нефти в Россию, среди прочих мер, заявили тогда лидеры Европейского совета.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС сразу покрывает 2/3 российского импорта нефти, сокращая базу финансирования ее военной машины. Объявлено в твиттере.

Тем временем в Соединенных Штатах Белый дом в начале июня объявил об очередном раунде санкций, направленных против элиты, близкой к российским правительственным чиновникам и президенту России Владимиру Путину.

В заявлении Белого дома говорится, что недавние санкции были разработаны, чтобы «усилить наши санкции, чтобы предотвратить уклонение, улучшить правоприменение и усилить давление на Путина и его помощников».

Ниам Кеннеди из CNN, Джереми Даймонд, Бетси Кляйн и Кейт Салливан сообщили об этом посте.