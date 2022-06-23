Украинские солдаты едут на автобусе в места дислокации в Луганской области Украины, 19 июня. (Александр Ратушняк / EPA-EFE / Shutterstock)

По мере приближения российских войск к городу Лысянск у украинских военачальников оказывается неприятный выбор. Они могут защищать город, квартал за кварталом, от сильнейшей огневой мощи, или они могут вернуться, чтобы занять дальнейшие западные оборонительные позиции.

Защита города неизбежно приведет к большим жертвам среди военных и тысяч мирных жителей, которым еще предстоит найти там убежище. Бомбардировка города российскими войсками, аналогичная бомбардировке соседнего Донецкого Шевроле, носила в основном неизбирательный характер.

Кроме того, перераспределительный коридор, ведущий в Багмуд по трассе Т1302, может быть перерезан, что приведет к окружению украинских войск.

В некоторых местах наступающие российские части с юга находятся примерно в пяти километрах (трех милях) от шоссе. Хотя существуют и другие варианты перераспределения, они могут быть сложными и уязвимыми. Институт военных исследований, говорится в его последней оценке; «Российские силы будут продолжать наступление с дополнительного направления в районе между Багмудом и Лычисанском в сторону Лычисанска, перерезать пути снабжения Украины и в ближайшие дни попытаться закрепить контроль над всем Шевроленецк-Лычисанским районом».

С другой стороны, одно из преимуществ пребывания и боевых действий в Лисичанске заключается в том, что он находится на большей высоте, чем окружающие районы, и украинские силы смогут предотвратить нанесение ущерба российским подразделениям в течение некоторого времени — возможно, недель. Лисичанск может стать вторым Мариуполем. Поглощая русские части, защитники города могут уменьшить давление на другие фронты, такие как Словенск.

Затруднительное положение для украинских военных является неотложным. Поскольку их защитные карманы в Луганской и Донецкой областях сужаются, вариант тактического отхода к новым рубежам безопасности не будет длиться долго.