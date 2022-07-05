Психическое здоровье: чем является и чем не является биполярное расстройство, самая тривиальная серьезная психическая проблема | Наука и технология

Биполярное расстройство, вероятно, является самым тривиальным из серьезных психических расстройств. В отличие от терминов «шизофрения» или «нервная анорексия», которые вызывают в памяти что-то грязное и мрачное, так называемая «биполярность» намекает на игривое чередование расширенного и грустного, дружеского и гневного. «У моего босса должно быть биполярное расстройство» или «Я немного биполярное расстройство» — после чего следует смешок — это настоящая классика современного тривиального разговора. Это недоразумение особенно несправедливо по отношению к пациентам и их семьям, которые страдают от этого серьезного заболевания, которое является седьмой по значимости причиной инвалидности во всем мире.

В настоящее время, учитывая быстрое распространение диагностических признаков и распространение диагностических признаков на переменные нормального состояния, мы должны с осторожностью обращать внимание на то, что не считается психическим расстройством. Системы диагностической классификации (МКБ-11 или DSM-5) были необходимы и полезны в истории психиатрии, чтобы наконец использовать общий язык, который был более или менее надежным в том, что выглядит как Вавилонская башня. Но их краткие описания расстройств со списками критериев, проверенных диагностом на основе клинических наблюдений или сообщений о симптомах, легко означают, что любой человек в плохой день может быть диагностирован сразу по нескольким причинам. В психопатологическом исследовании нет глубины или чувства масштаба при определении порога дисфункции. Таким образом, увеличивается распространенность, увеличивается количество сопутствующих заболеваний — многие расстройства сосуществуют — и эта гипердиагностика в конечном итоге вредит тем, кто уже страдает от серьезного и ограниченного расстройства, кто становится частью паутины пустяков и получает плохой уход. Например, разумно полагать, что наличие тяжелых негативных эмоций, таких как печаль, гнев, разочарование, горечь и разочарование, при определенных обстоятельствах не обязательно означает наличие расстройства. Представьте себе абсурдность сведения богатого эмоционального каталога пантеона греческого пантеона или персонажей русского романа XIX века к нескольким диагностическим категориям.

Люди всегда эмоциональны, их мозг постоянно оценивает внутреннюю и внешнюю среду, чтобы вызвать заранее запрограммированные реакции (да, свобода воли преувеличена). Эмоции — это паттерны нервной, гормональной и поведенческой адаптации к стрессу, типичные для нашего вида, которые могут быть интенсивными и сопровождаться чувствами, т. е. исходить из личного и субъективного опыта с более детальным перцептивным компонентом. В зависимости от социального или семейного контекста негативные эмоции и чувства могут быть наиболее адаптивным методом выживания. Требовать нормативного или правильного — или даже счастливого — настроения от людей, ведущих жалкую жизнь, просто глупо. Психиатра часто просят поднять это настроение, не касаясь окружающей среды, что является магическим трюком, который антидепрессанты (очень полезные при правильном использовании) не выполняют. Мы, люди, возбуждаемся, и иногда очень сильно возбуждаемся. Романтизм привел нас к ограничению идеи страсти — этого «сильного чувства, способного обуздывать волю и беспокоящий разум» — любовью к партнеру или нации, но Грегорио Мараньон говорил нам, например, о страсти порядка (в впечатляющей автобиографии герцога Оливареса) или обиды (в биографии Тиберия). В консультировании и в нашем окружении мы встречаем людей, движимых непреодолимой страстью зависти, обиды, желания отличиться, ненависти, радости, безграничной любви, которая может обернуться пустотой, непреодолимой борьбой за изменение закона притяжения или чистое желание быть Другим человеком (примеров предостаточно). Сходите на консультацию по психическому здоровью, и вы станете свидетелями огромного каталога человеческой природы, который не считался удовлетворительным в другую эпоху, Liquid, издание 2.0 Илиада, наряду с беспомощным представлением людей с серьезными психическими расстройствами, которые, если позволяет огромный список ожидающих, едва получают необходимую им помощь. Таким образом, интенсивность и глубина нормальных человеческих эмоций не является биполярным расстройством.

Кроме того, биполярное расстройство можно спутать с эмоциональной нестабильностью, вызванной определенными чертами личности. Помните, что личность — это глубоко укоренившийся образец психологических характеристик, которые мы теоретически сохраняем с течением времени и которые делают нас отличными от других и похожими на нас самих на протяжении всей жизни. Это чисто теоретически, потому что время от времени всем нам хочется войти в комнату ужасов воспоминаний и увидеть себя совершенно незнакомыми. Хавьер Мариас говорит об этом более элегантно в своем блеске все душиЧеловек, рассказывающий здесь и сейчас о том, что он видел и что с ним произошло, — это не тот же человек, который видел эти вещи и с кем это случилось, и не продолжение этого человека, его тень, его наследник или узурпатор. Однако, сказав это, в целом, мы можем считать, что у всех нас есть несколько специфическая личность, состоящая из темперамента (что является врожденным, генетическим и картами, с которыми мы имеем дело) и личности (то, что возникает в результате взаимодействия с окружающей средой, то, что сформулировано опытом, самой карточной игрой). Существуют личностные черты с многофакторными причинами, такие как постоянное желание нравиться другим или быть в центре внимания, контролировать окружение (включая наших близких), потребность в бесконечном восхищении и комплиментах, реальный или воображаемый страх быть покинутым , и многое другое приводит к легкой эмоциональной неустойчивости, к резким сменам настроения. Человек начинает свой день совершенно счастливым, но узнает, что его не пригласили на корпоративный ужин (письмо попало в папку со спамом) и вдруг его сердце уходит в пятки и думает, что за ним слежка и что никто не ценит и любит их достаточно, они полны гнева и презрения. На самом деле: у вашего начальника нет биполярного расстройства, он может быть самовлюбленным или властным.

Биполярное расстройство — это другое. Он поражает около 1,5% населения и представляет собой чередование фаз депрессии (настоящее депрессивное заболевание, а не «неудачи» или фрустрации) с эпизодами мании, при которых субъект аномально расширен или раздражителен, с ажитацией, ускоренным мышлением и параноидальными мыслями. Общая способность, сокращение часов сна (не бессонница: пациенту не нужно спать), импульсивность, рискованное поведение, непомерные расходы и примерно в половине случаев бред и галлюцинации (они могут думать, что обладают способностями или слышат голоса). Это опасно: пациент вообще не думает, что у него есть какие-то проблемы — для него характерно отказываться от входа или принимать лекарства — и состояние может закончиться так или иначе. К счастью, есть полезные препараты для «уменьшения» этих и других состояний — благословенные соли лития, на которые полностью реагирует не менее трети пациентов — предотвращают рецидивы. У нас есть большая проблема с лечением биполярной депрессии, так как существует меньше и менее эффективных инструментов, и с этим расстройством связано много инвалидности. В клинике Барселона у них есть одна из ведущих в мире групп по биполярному расстройству, и одним из их вкладов было предоставление доказательств эффективности психообразования при этом заболевании. Предоставление пациенту инструментов для распознавания расстройства, борьбы с ним, минимизации его влияния на личный проект каждого человека и приверженности успешному лечению… Было показано, что это необходимо для хорошего развития. Дополнительные доказательства того, что фармакологический подход к тяжелым психическим расстройствам всегда должен сопровождаться психотерапией как потому, что она эффективна, так и потому, что она придает смысл и важность лечению. Биполярное расстройство — это серьезно, и мы должны предоставлять все эффективные вмешательства пострадавшему населению в глобально доступной форме. Это требует средств, персонала и знаний, и недооценка термина может работать против этого.