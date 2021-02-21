Птичий грипп: Россия сообщает ВОЗ, что штамм впервые был обнаружен у людей

Россия уведомила ВОЗ о возможном штамме «В случае подтверждения, это первый случай, когда H5N8 заразил людей», – заявил в субботу официальный представитель Европейского регионального бюро ВОЗ.
В отчете также говорится, что зарегистрированные случаи произошли с рабочими, подвергшимися нападению стай птиц.
По словам пресс-секретаря, у рабочих «не было симптомов, и ни одного человека не сообщалось о торговле людьми».
Выступая в субботу на телеконференции, глава Федеральной службы по защите прав потребителей и Human Rights Watch Анна Попова заявила, что штамм был обнаружен у семи птицеводов на юге страны.
Хотя это еще не подтверждено ВОЗ, Комиссия по здравоохранению России заявила, что обсуждает с официальными лицами страны, чтобы собрать больше информации и «оценить влияние инцидента на здоровье населения».
Птичий грипп обычно поражает только птиц и имеет множество штаммов.
Большинство случаев заражения человека вызвано контактом с зараженными поверхностями инфицированного цыпленка или инфицированного птичьего помета: слюны, выделений из носа или фекалий.
Курица заразилась вспышкой H5N8 в 2014 г. на фермах в Германии, Нидерландах и Великобритании.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».