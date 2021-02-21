Птичий грипп: Россия сообщает ВОЗ, что штамм впервые был обнаружен у людей

Россия уведомила ВОЗ о возможном штамме «В случае подтверждения, это первый случай, когда H5N8 заразил людей», – заявил в субботу официальный представитель Европейского регионального бюро ВОЗ.

В отчете также говорится, что зарегистрированные случаи произошли с рабочими, подвергшимися нападению стай птиц.

По словам пресс-секретаря, у рабочих «не было симптомов, и ни одного человека не сообщалось о торговле людьми».

Выступая в субботу на телеконференции, глава Федеральной службы по защите прав потребителей и Human Rights Watch Анна Попова заявила, что штамм был обнаружен у семи птицеводов на юге страны.