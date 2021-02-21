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Птичий грипп: Россия сообщает ВОЗ, что штамм впервые был обнаружен у людей

21 февраля, 2021
Vsevolod Egorov

Россия уведомила ВОЗ о возможном штамме «В случае подтверждения, это первый случай, когда H5N8 заразил людей», – заявил в субботу официальный представитель Европейского регионального бюро ВОЗ.

В отчете также говорится, что зарегистрированные случаи произошли с рабочими, подвергшимися нападению стай птиц.

По словам пресс-секретаря, у рабочих «не было симптомов, и ни одного человека не сообщалось о торговле людьми».

Выступая в субботу на телеконференции, глава Федеральной службы по защите прав потребителей и Human Rights Watch Анна Попова заявила, что штамм был обнаружен у семи птицеводов на юге страны.

Хотя это еще не подтверждено ВОЗ, Комиссия по здравоохранению России заявила, что обсуждает с официальными лицами страны, чтобы собрать больше информации и «оценить влияние инцидента на здоровье населения».

Птичий грипп обычно поражает только птиц и имеет множество штаммов.

Большинство случаев заражения человека вызвано контактом с зараженными поверхностями инфицированного цыпленка или инфицированного птичьего помета: слюны, выделений из носа или фекалий.

Курица заразилась вспышкой H5N8 в 2014 г. на фермах в Германии, Нидерландах и Великобритании.

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