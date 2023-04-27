Публикация видеоклипа японского журналиста, убитого в Мьянме в 2007 г. | Новости свободы прессы

Видеокамера, которая пропала без вести более 15 лет после того, как ее уронил японский журналист, который был смертельно ранен во время восстания 2007 года в Мьянме, была передана его сестре на церемонии в Бангкоке, и были опубликованы ее последние фотографии.

Кендзи Нагаи был в Янгоне, записывая акции протеста под предводительством буддийских монахов 27 сентября 2007 года — часть мирного восстания против десятилетий военного правления, известного как Шафрановая революция, — когда прибыли солдаты и открыли огонь по толпе. 50-летний журналист, работавший в японском агентстве APF News, небольшом видео- и фотоагентстве, был смертельно ранен. Он был одним из примерно 10 человек, убитых в тот день.

Сестра Нагаи, Норико Огава, получила в среду свою мини-камеру Sony Handycam от Ай Чан Наинг, президента организации «Демократический голос Бирмы» в Мьянме, занимающейся ее выздоровлением.

Она сказала: «Я благодарю вас от всего сердца». «Это большой сюрприз и счастье для меня, так как у меня еще не было информации о камере».

Передача камеры происходит в тот момент, когда Мьянма находится в тисках революции, худшей, чем та, что была в 2007 году.

С тех пор как в феврале 2021 года военные захватили власть у избранного правительства Аунг Сан Су Чжи и отреагировали на массовые протесты против переворота жестокой силой, имело место широкомасштабное и решительное вооруженное сопротивление.

По данным мониторинговой группы Ассоциации помощи политзаключенным, с тех пор около 3440 человек были убиты в результате насилия, и около 18 000 человек все еще находятся под стражей.

Трое мьянманских журналистов были убиты и более 150 заключены в тюрьму. Несколько иностранных журналистов были арестованы и позже депортированы.

В камере, когда ее нашли, все еще была оригинальная лента. Его содержимое было показано на мероприятии в среду.

«Благодаря этому я надеюсь, что люди вернут свое внимание к Мьянме, и я надеюсь, что люди во всем мире почувствуют необходимость что-то сделать с текущей ситуацией», — сказал Огава СМИ в Бангкоке.

Она сказала, что камера и видеозапись будут возвращены в Японию для анализа и поддержки тщательного расследования смерти ее брата, дела, которое пошло не так.

На кадрах видно, как демонстранты и монахи на улице возле древней пагоды Суле в Янгоне поют и скандируют, а полиция преграждает им путь. Затем прибывают грузовики, полные солдат, что побуждает Нагаи включить камеру на себя.

Армия прибыла. Вон там армия. Я думаю, это хорошо вооруженная армия. Перед храмом полно горожан. Горожане собираются перед головой Будды. Прибыл тяжеловооруженный военный грузовик».

Затем появляются фотографии, на которых видно, как люди разбегаются. Вырезать видео до рокового момента.

Однако на видео, записанном «Демократический голос Бирмы», запечатлен момент смерти Нагая, когда он упал на землю, а затем, по-видимому, был застрелен солдатом с близкого расстояния. Фотография аварии, сделанная Идриссом Латифом из информационного агентства Reuters, получила Пулитцеровскую премию 2008 года.

Точные подробности о том, когда и как была найдена камера Нагаи и где она хранилась в прошедшие годы, остаются неясными. Ай Чан Наинг только сказала, что она прошла через ряд людей, прежде чем ее вывезли из Мьянмы.

По очевидным соображениям безопасности мы не можем углубляться в то, как выйти. Что я могу сказать, так это то, что мы получили это благодаря хорошему гражданину, который знает, что хорошо, а что плохо, и это то, что мы получили», — сказал он.

Сестра Нагаи сказала, что надеется, что анализ записи развенчает утверждения армии о том, что он не был преднамеренно атакован.

Неподходящий сайт в неподходящее время

В статье, опубликованной в государственных газетах Мьянмы менее чем через месяц после стрельбы, говорилось, что Нагаи несет ответственность за свою смерть, потому что он подверг себя опасности.

Она добавила: «Японский репортер трагически погиб, стоя среди протестующих». Конечно же, японский репортер был застрелен случайно, а не намеренно. Он встретил свой трагический конец из-за того, что оказался с протестующими в неподходящем месте в неподходящее время».

В статье также жаловались, что Нагаи въехал в страну по туристической визе, а не по визе журналиста. Было очень трудно, если вообще возможно, получить визы для журналистов во время Шафранового восстания.

Мьянма остается опасным местом для работы журналистов, сказал Шон Криспин из нью-йоркского Комитета защиты журналистов, группы по свободе прессы.

«Сегодняшнее событие является важным и своевременным напоминанием о том, что военные Мьянмы продолжают безнаказанно убивать журналистов», — сказал Криспин, присутствовавший на церемонии в среду. «И убийства не прекратятся до тех пор, пока убийство Кенджи не получит полного правосудия, от оператора, от любого командира, который в тот день отдал приказ стрелять на поражение, до военных командиров, которые организовали кровавые репрессии в тот день».