Публикация Катрины Кайф “The Happy” навеяна цитатой российского писателя Льва Толстого о счастье.

Актриса Болливуда Катрина Кайф вышла в Instagram в пятницу, 12 марта 2021 года, чтобы поделиться счастливым постом, который действительно нельзя пропустить. Наряду с фотографией актриса написала симпатичную записку со словами о счастье известного писателя. Просматривая этот пост, фанаты постарались прокомментировать все счастливые и прекрасные вещи.

Подойдя к своему аккаунту в Instagram, Катрина Кайф поделилась очень милым фото, которое нельзя пропустить. На фото актер принимает простую позу и все улыбаются на откровенной фотографии. Катрина была одета в белую куртку с синими джинсами. Она завершила свой образ волнистой прической с центральными волнами, замысловатыми бровями, румяным розовым маркером и розовыми губами.

Вместе со снимком актер сделал заметку, цитируя известного писателя. Она написала: «Если хочешь быть счастливым… Лев Толстой». Взгляните на сообщение ниже.

После того, как Катрина Кайф поделилась постом в сети, фанаты продолжали наводнять раздел комментариев всем веселым и крутым материалом. Некоторые пользователи прокомментировали, как очаровательно выглядела Катрина на фото, а некоторые просто не могли отказаться от нее. Один пользователь написал: «Выглядит потрясающе», а другой написал: «Вау. Супер удивительный кот». Взгляните на некоторые дополнительные комментарии ниже.

Недавно Катрина Кайф пообщалась со своими поклонниками в веселой сессии QnA. Она ответила на несколько вопросов, касающихся невидимых фотографий, завтрака и даже одного из ее любимых мест отдыха. Во время сеанса один из ее поклонников попросил ее поделиться подробностями о том, когда она в последний раз расстроилась, когда Катрина поделилась видео с Ишаном Хатером, когда она играла с ним в бадминтон.

Катрина Кайф фильмы

Катрина Кайф дебютировала в Болливуде с фильмом Мэн Пьер Кеон Киа? В 2005 году вместе с Салманом Ханом. После этого актер снялся в различных фильмах, таких как Бхарат, Wonder Prem Ki Gazzab Kahani, Dhoom 3, Zindagi na Miligi Dobara, Раджнити И многое другое.

Фильм долгожданного актера Сооряванши 2 апреля 2021 года интервьюер Акшай Кумар наконец-то выйдет на экраны. Премьера фильма запланирована на март 2020 года, но он был отложен из-за вспышки вируса. Актер также появится в долгожданном фильме. Выцветший телефонЭто комедия ужасов с Седанте Чатурведи и Ишаном Хаттаром в главных ролях.

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