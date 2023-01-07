Публикация книги принца Гарри «Шаг вперед» проходит беспорядочно. Продажи сильные.

Подробности, вытекающие из утечек и дразнящих интервью перед мемуарами принца Гарри «Копье», были сенсационными, даже взрывоопасными. Новостные организации по всему миру охотно освещали это.

Гарри описывает, как его брат Уильям стучит в него. на земле во время драки и признание Гарри 25 человек погибли в Афганистане. Также есть его заявление о том, что Уильям и его жена Кейт поощряли его одеваться как нацист, и его упоминание о потере девственности с пожилой женщиной в поле за пабом.

Роман с членом британской королевской семьи должен был превратиться в настоящий кошмар. Большие книги и долгожданные книги часто выпадают, несмотря на все попытки издателей четко организовать процесс. Но содержание дневника Гарри было настолько раскопано, что возникает вопрос: будут ли читатели все еще достаточно любопытны, чтобы купить книгу?

Пока что ответ, кажется, да. Ажиотаж в СМИ, кажется, подстегивает интерес к мемуарам, которые должны быть опубликованы во вторник. «Спир» занял первое место на Amazon в США и Великобритании в пятницу, а также на Barnes & Noble. Книготорговцы и дистрибьюторы говорят, что количество предзаказов огромно и растет благодаря широкому освещению в прессе.