Публикация книги принца Гарри «Шаг вперед» проходит беспорядочно. Продажи сильные.

Подробности, вытекающие из утечек и дразнящих интервью перед мемуарами принца Гарри «Копье», были сенсационными, даже взрывоопасными. Новостные организации по всему миру охотно освещали это.
Гарри описывает, как его брат Уильям стучит в него. на земле во время драки и признание Гарри 25 человек погибли в Афганистане. Также есть его заявление о том, что Уильям и его жена Кейт поощряли его одеваться как нацист, и его упоминание о потере девственности с пожилой женщиной в поле за пабом.
Роман с членом британской королевской семьи должен был превратиться в настоящий кошмар. Большие книги и долгожданные книги часто выпадают, несмотря на все попытки издателей четко организовать процесс. Но содержание дневника Гарри было настолько раскопано, что возникает вопрос: будут ли читатели все еще достаточно любопытны, чтобы купить книгу?
Пока что ответ, кажется, да. Ажиотаж в СМИ, кажется, подстегивает интерес к мемуарам, которые должны быть опубликованы во вторник. «Спир» занял первое место на Amazon в США и Великобритании в пятницу, а также на Barnes & Noble. Книготорговцы и дистрибьюторы говорят, что количество предзаказов огромно и растет благодаря широкому освещению в прессе.
Тем не менее, необычайный объем утечек высветил проблемы и, возможно, невозможность подготовки выпуска, возможно, самых ожидаемых и вызывающих разногласия мемуаров знаменитостей всех времен.
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Много поразительных открытий уже вылилось в дневник в утечкахи некоторые из наиболее драматических моментов из интервью, которые Гарри дал для продвижения книги. распространяется онлайн как тизеры. Всему этому предшествовал шестисерийный документальный фильм Netflix «Гарри и Меган», который вышел в эфир в декабре, в котором Гарри представил подстрекательские обвинения против его семьи, в том числе утверждая, что помощники его брата по связям с общественностью распространяли негативные истории о его жене Меган Маркл в лондонских газетах.
Несмотря на риск того, что всеобщее освещение может напрячь Гарри и Меган, многие продавцы книг ожидают, что мемуары будут пользоваться неослабевающим успехом. Random House заявил, что печатает 2,5 миллиона экземпляров в твердом переплете только для Северной Америки. Ingram, оптовый торговец книгами, имеет на своем складе 90 000 экземпляров, чтобы пополнить запасы распроданных магазинов. ReaderLink, которая распространяет книги в таких сетевых магазинах, как Target и Walmart, заявила, что заказала около 300 000 экземпляров. Barnes & Noble также заказала сотни тысяч копий.
Джеймс Даун, который возглавляет Barnes & Noble и британскую сеть книжных магазинов Waterstones, сказал, что даже негативные утечки повысили интерес покупателей к Spear, и он ожидает, что первый день и первая неделя продаж будут «самыми экстраординарными».
После того, как The Guardian получила копию книги раскрытый По его словам, одними из самых крупных его вкладов были заказы на покупки в книжных магазинах, которые резко возросли в Британии.
«Это действительно повысило уровень журналистской истерии, с которой мне трудно придумать что-то, что можно было бы сравнить», — сказал Даунт. «Все, что вы делаете, — это вызываете сильное волнение, которое влечет людей в книжные магазины».
С тех пор Penguin Random House рекламировать в 2021 г. Они получают мемуары Гарри, который ошеломил мир, когда он и его жена объявили, что они отделяются от королевской семьи. Содержание книги стало предметом интенсивных спекуляций в издательском мире, в британских газетах и среди королевских наблюдателей.
Издатели часто защищают от утечек с помощью строгих эмбарго, а в некоторых случаях требуют, чтобы все, кто работает над книгой, включая авторов и редакторов, подписывали соглашения о неразглашении. От розничных продавцов часто требуется подписать письменное согласие хранить книги в контролируемом, закрытом и безопасном месте, если они получают копии до даты продажи. Некоторые руководители издательств даже предпочитают не отправлять долгожданные книги в книжные магазины в аэропортах, потому что меньше внимания уделяют эмбарго.
Мэтт Латимер, основатель литературного агентства Javelin Literary Agency, которое занималось обработкой многочисленных книг высокопоставленных политиков, сказал, что никогда не видел утечки запрещенных книг из издательства или типографии. За несколько дней до публикации, когда книги погрузили в грузовики и отправили в магазины, начались открытия.
«Я называю это опасной зоной», — сказал Латимер. «За неделю или две до публикации почти всегда происходит утечка».
Одновременный международный релиз еще больше усложняет этот деликатный процесс. «Запасной» выйдет одновременно на 16 языках, что удвоит шансы на утечку: в Испании книга случайно поступила в продажу рано утром в четверг.
Руководители издательств говорят, что утечки могут быть полезными, если они обеспечивают правильное освещение в СМИ и вызывают интерес к книге. В эпоху Трампа часть самой взрывоопасной информации в книгах, которую часто рассказывали репортеры и бывшие чиновники администрации, просачивалась рано и на несколько дней опережала освещение в кабельных новостях, попадая в заголовки списков бестселлеров. Но в некоторых случаях книги, построенные вокруг новостных самородков, могут столкнуться с падением продаж после того, как новостной цикл исчерпан и средства массовой информации ушли дальше.
Пока слишком рано говорить о том, повлияет ли на общую траекторию продаж «Дневника Гарри» постоянный поток разоблачений. Многие читатели купят книгу, чтобы получить близкое представление о жизни принца Гарри с его точки зрения, а не только из-за новостных бомб. Гарри сотрудничает с уважаемым писателем-призраком, Дж. Р. Моринджер, а серия эссе не предлагает такого же повествовательного путешествия, как хорошо сделанная книга. И его история, хотя и созрела для таблоидов, также касается универсальных тем, таких как раса и класс, а иногда и мучительные отношения между братьями или между отцами и сыновьями. Название книги относится к фразе, которую Чарльз, как говорят, использовал для обозначения Гарри, своего второго сына, как «резервного» или резервного наследника, поскольку он уже обеспечил наследника для старшего брата Гарри.
«Это глупо и забавно, но, безусловно, это будет интересная книга, которая будет продолжать продаваться и оставаться в центре внимания», — сказал Доун, генеральный директор Barnes & Noble.
«Спорим, у этой книги есть ноги», — сказал он. «Не будет вспышки на сковороде».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».