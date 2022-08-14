Публикует видео, искажающее производство украинских фильмов

Утверждение: Видеоклип из фильма, снятого в Украине, показывает, что страна совершает зверства России против мирных жителей.

Рейтинг AP: Ложь. видеоСнимался в Город под Киевом, где показывают украинский фильм, основанный на событиях войны. Это называется «Зона героев», член съемочной группы, который записал кадры, подтвердил Associated Press.

факты: Пользователи социальных сетей, в том числе аккаунты, связанные с российским правительством, Деформация производства фильмов в Украине в пятницу. На видео съемочная группа снимает толпу людей, бегущих возле разрушенных домов в Гостомеле. что жилой дом На заднем плане появляется огромная пробитая дыра.

В сообщениях в социальных сетях утверждалось, что видео является свидетельством того, что украинцы совершали российские атаки против мирных жителей.

«Вот так в Украине снимают видео о том, как их бомбит Россия», — ложно заявил один из пользователей Twitter.

«Если бы зверств, совершенных российской армией, не было, их нужно было выдумать», — написало посольство России в Мадриде на испанском языке в пятницу. Постановочные кадры мирных жителей, спасающихся от российской «агрессии» в Гостомеле.

Но на самом деле в клипах актеры реконструируют сцены из украинского военного фильма под названием «Зона героев. «

Ярослав Форсик, ассистент по отбору фильма, изначально разместил видео в TikTok 9 августа. Клип TikTok набрал более 900 000 просмотров. Он подтвердил Associated Press, что видео было снято с места съемок.

«Я разместил видео своей аудитории», — написал он Associated Press в украинец. «Я не думал, что будет миллион просмотров и спекуляций по этому поводу». Форзик Он поделился своей фотографией, на которой он лежит на носилках, в гриме со спецэффектами, чтобы она выглядела так, как она есть. весь в крови.

фильм продолжается Продюсер Алекс Комаровский, На нем будут изображены «подвиги киевлян во время оккупации», по словам А. описание Об этом сообщается на ее странице в Facebook 27 июля. «Это люди, благодаря которым спасены десятки тысяч украинских жизней».

Украина Государственное агентство кино Он также разместил фотографии фильма в Facebook 27 июля, написав: «Этот кинопроект является одной из составляющих эмоционально-нравственного оздоровления Киевщины и всей Украины».

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