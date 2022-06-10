Публичное заявление Соединенного Королевства в Комитете Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях (COBOS)

Г-н Председатель, Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты,

У космоса есть способ объединить всех нас вокруг общей цели, и мы гордимся нашими совместными достижениями через Cobos в продвижении мирного использования и исследования космического пространства.

Великобритания понимает, что, хотя мы собрались здесь для того, чтобы говорить об использовании космоса в мирных целях, мы не можем и не должны игнорировать нарушения международного права, когда они происходят на Земле.

Нападение России на Украину является преднамеренным и неспровоцированным нападением на суверенное демократическое государство. Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении отвратительных действий российского правительства, которые являются вопиющим нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций.

Мы призываем Россию к деэскалации и срочному выводу своих сил. Они должны быть привлечены к ответственности и прекратить подрыв демократии, глобальной стабильности и международного права.

Действия России в последние недели показали, что она не «мирная» и что она больше не уважает и не поддерживает своих партнеров в Евразии. Мы не можем игнорировать агрессию России против Украины.

В сентябре 2021 года Соединенное Королевство опубликовало свою Национальную космическую стратегию. Эта первая национальная космическая стратегия объединяет сильные стороны Великобритании в науке и технике, обороне, регулировании и дипломатии для достижения смелого национального видения.

Стратегия подчеркивает стремление Великобритании работать с промышленностью и на международном уровне, чтобы обеспечить самое безопасное и эффективное регулирование космической деятельности.

Мы придаем большое значение долгосрочной устойчивости космической среды. Великобритания была рада профинансировать важную работу с UNOOSA, которая включала публикацию Руководства LTS на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций и проведение международных экспертных мероприятий. В рамках второго этапа проекта Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства провело 42 интервью с государствами-членами КОПУОС и межправительственными организациями для выявления проблем, связанных с реализацией. Мы очень рады, что отчет с изложением основных тем, затронутых в ходе этих интервью, теперь опубликован на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства (ЮНООСА). Мы хотели бы поблагодарить команду UNOOSA за их усердную работу по созданию такого информативного ресурса.

Мы также хотели бы подчеркнуть, что Соединенное Королевство и Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства (UNOOSA) проведут параллельное мероприятие в четверг, 9 июня, с 10 до 11 часов по венскому времени, чтобы обсудить опыт применения руководящих принципов.

Мы также должны учитывать влияние нашей деятельности в космосе на Землю.

Что касается наших амбиций по запуску, Великобритания предприняла решительные шаги, чтобы сбалансировать смягчение потенциально негативного воздействия космических полетов на окружающую среду, продвигая значительный вклад, который коммерческие космические полеты могут внести в экономику, и наши внутренние и глобальные усилия по мониторингу окружающей среды. Потенциальные операторы запусков и космические аэропорты должны провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) предлагаемых запусков. Кроме того, Великобритания установила экологические цели в отношении изменения климата, качества воздуха, шума и морской среды.

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Великобритания рада взять на себя председательство на 26-й Конференции Сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) в партнерстве с Италией в прошлом году. Мы гордимся тем, что являемся первой крупной экономикой в ​​мире, принявшей законы, прекратившие вклад нашей страны в глобальное потепление к 2050 году. Мы также были рады принять у себя конференцию G7 в Глазго в прошлом году, на которой делегаты пообещали принять меры для устранения растущей космической угрозы. обломки. С тех пор Великобритания сотрудничает с такими компаниями, как Astroscale, Clearspace и SSTL, для разработки технологии для выполнения британской национальной миссии по очистке от мусора. Мы уверены, что эта задача изменит парадигму, особенно для групп LEO. Мы также привлекли сектор услуг, чтобы понять, как устойчивые операции привлекают инвестиции и страховые услуги, и мы рады видеть положительное влияние работы в рамках ответственного режима регулирования на привлечение этих жизненно важных услуг в отрасль.

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Мы рады провести Саммит по космической устойчивости Фонда «Безопасный мир» с 22 по 23 июня этого года в Лондонском музее науки. Этот саммит продемонстрирует глобальное стремление обеспечить устойчивую космическую среду для будущих поколений. На саммите соберутся ключевые игроки со всего мира, которые могут работать вместе в партнерстве, чтобы принять меры для защиты будущего космической среды, например, по таким вопросам, как пропускная способность орбиты, управление космическим движением, предотвращение космического мусора и управление Луной.

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Соединенное Королевство считает, что космос может внести важный вклад в достижение Целей в области устойчивого развития — Целей в области устойчивого развития. Для поддержки достижения Целей в области устойчивого развития отмеченная наградами инициатива Космического агентства Великобритании – Программа международного партнерства – использовала возможности космического сектора Великобритании в области спутниковых технологий и услуг передачи данных для разработки космических проектов в партнерстве с развивающимися странами. Благодаря портфелю из 43 проектов, финансируемых за счет грантов, в интересах 47 стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, компания разработала более 30 инновационных космических решений для решения проблем развития, таких как устойчивость к климату и стихийным бедствиям, продовольственная безопасность, безопасность на море, здравоохранение, образование. и налаженное космическое партнерство. Новые важные отношения между Великобританией, другими странами и международными организациями.

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Великобритания хотела бы выделить некоторые из своих крупных космических проектов, объявленных в этом году.

Британская инженерная компания Rolls-Royce разрабатывает уникальный, безопасный и автономный малый ядерный реактор для использования в космосе. Эта технология будет генерировать безопасную энергию из воды, пригодного для дыхания кислорода и ракетного топлива для пилотируемых миссий по исследованию Луны и Марса, а также пригодна для использования на Земле.

Кроме того, MDA UK разрабатывает 3D-карту посадки космического корабля на Луну, а также сближения и стыковки космического корабля на низкой околоземной и геостационарной орбитах.

Великобритания также гордится своим вкладом в дальнейший успех телескопа Джеймса Уэбба, поскольку прибор среднего инфракрасного диапазона достиг своей рабочей температуры в апреле.

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Наконец, г-н Председатель, Ваши Превосходительства, уважаемые делегаты, мы надеемся на плодотворную сессию. Заручиться полной поддержкой Соединенного Королевства в развитии взаимного сотрудничества и диалога в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.