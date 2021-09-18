Публичный дебют прототипа Nintendo Switch OLED в Японии

Прошла середина сентября, а это значит, что мы приближаемся к выпуску Switch OLED 8 октября.

Мы видели трейлеры от Nintendo, читайте дальше «Практические» первые впечатления Из средств массовой информации об этом, и теперь у нас есть первый взгляд на устройство в дикой природе. Как объяснили наши друзья в VGCНовую модель предлагали по цене 349,99 долларов / 309,99 фунтов стерлингов в нескольких розничных магазинах по всей Японии, включая собственный магазин Nintendo в Токио.

Японскому бизнес-менеджеру Limited Run Алексу Аниэлю удалось сделать несколько снимков Марио Карт 8 Делюкс Работает в системе – отмечая, насколько «живым» был новый 7,0-дюймовый OLED-экран. Очевидно, что меньшая рама – тоже улучшение.

Переключатель OLED показан на Nintendo TOKYO. Экран выглядит очень реалистично, а меньшая рамка – хороший шаг вперед. pic.twitter.com/Adu88PMHFU– Алекс Анель (@cvxfreak) 18 сентября 2021 г.

Вот еще несколько снимков – первые снимки системы за стеклянной витриной (любезно предоставлено @ nattu_ninmosa59), а вторая партия изображений также из магазина Nintendo в Токио (спасибо, Встраивать твит) – предложение Splatoon 2 А также Metroid dread на новом экране.

Вы видели выставку органических моделей EL в Yodo. Экран на ощупь отличный.Модная белая док-станция pic.twitter.com/DU2ougLrrv– натту (@ nattu_ninmosa59) 16 сентября 2021 г.

Переход на органическую модель EL – не лучший вариант. pic.twitter.com/8O3s8RBsri– Бунги (буннагаши) 18 сентября 2021 г.

Новая док-станция, которая поставляется с моделью OLED, имеет порт LAN и сможет получать обновления. Фактически, Nintendo уже выпустила обновление для него на Версия системной прошивки 13.0.0. Ранее на этой неделе компания также объявила, что сделает это. Снижение цены базовой модели системы в определенных регионах мира. Особенно , Сюда не входят США..

Переключение предустановок OLED будет Откроется на следующей неделе в Японии, 24 сентября.. Для США и Великобритании вы можете посетить наш удобный веб-сайт Руководство по предварительному заказу на Nintendo Live. Купите ли вы новую модель Switch OLED, когда она выйдет в продажу в следующем месяце? Сообщите нам в комментариях.