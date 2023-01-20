Пузыри мгновенно замерзают в сильный мороз в России, согласно видео

Насколько холодно в России? Достаточно, чтобы заморозить пузыри.

В новом видео мыльные пузыри, надутые семьей в отдаленной российской деревне, мгновенно превращаются в ледяные шары, поскольку антициклон, несущий арктический воздух, вызывает низкие температуры в регионе.

На кадрах, размещенных пользователем @roditeli__7 в российской социальной сети «ВКонтакте», видно, как несколько членов семьи пускают мыльные пузыри с помощью пистолета для пузырей и соломинки. Видно, что пузыри мгновенно замерзают, а некоторые оседают на руках членов семьи и на дуэли.

Регистратор сообщил, что кадры были сняты 15 января в Якутске при температуре -58 по Фаренгейту, сообщает The Guardian. местные СМИ.

На кадрах видно, как несколько членов семьи пускают мыльные пузыри с помощью пистолета для пузырей и соломинки. Видно, что пузырьки мгновенно замерзают.

10 января в поселке Жилинда Республики Саха, столицей которого является Якутск, температура воздуха опустилась до -61,9 градуса по Цельсию. По данным ведомства, за эту зиму температура воздуха опустилась ниже -60 градусов во второй раз. Метеовести.ру.

Температура в городе никогда не поднималась выше -42 градусов всю неделю, по состоянию на 18 января. Метеовести.ру Он сказал.

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Согласно Live Science, когда температура будет подходящей, ниже примерно 9-12 градусов по Фаренгейту, пузырьки замерзнут.

На веб-сайте науки отмечается: «Хитрость заключается в том, чтобы взорвать их в воздухе, чтобы у них было время затвердеть, прежде чем они упадут на пол или другую поверхность. Пузырьки образуют кристаллические узоры, а некоторые могут даже треснуть, поэтому они выглядят как треснувшая яичная скорлупа». ».

Об этой истории сообщили из Лос-Анджелеса. Сказочный вклад.