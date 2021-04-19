Пузырь путешествий между Австралией и Новой Зеландией открывается радостью и слезами

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия (Ассошиэйтед Пресс) – Когда пассажиры проходили через ворота аэропорта, слегка ошеломленные, члены семьи обнимали их одного за другим, а те бросились вперед и залились слезами.

Радость и облегчение увидели, как в понедельник в аэропорту Веллингтона открылся долгожданный пузырь путешествий между Австралией и Новой Зеландией. Дети несли воздушные шары и транспаранты, а артисты из числа коренных народов маори приветствовали своих гостей песнями.

Начало путешествий без карантина было долгим ожиданием для семей, разлученных с пандемией коронавируса, а также для испытывающих трудности туристических операторов. Это был первый предварительный шаг к тому, что, как надеются две страны, станет постепенным открытием для всего остального мира.

Дэнни Мазер потрясен, увидев свою беременную дочь Кристи и молодого внука впервые за 15 месяцев после того, как они вылетели из Сиднея в свой первый рейс после того, как она открыла пузырь. Что они сказали друг другу?

«Ничего подобного, – сказал он, смеясь. Они просто обнялись. «Приятно видеть ее, и я очень рад, что она вернулась».

Кристи Мазер сказала, что ее воссоединение с семьей было ошеломляющим, и было удивительно, как пузырь открылся.

«Я хотела, чтобы это случилось раньше, но это случилось сейчас», – сказала она. «Я просто хотел сесть на тот первый рейс, потому что никогда не знаешь, может быть, ты летишь на юг. Будем надеяться, что он там и останется».

Дэнни Мазер сказал, что хочет уберечь Новую Зеландию от вируса, но он также считает, что пора открыть пузырь.

Идея пузыря путешествий между Австралией и Новой Зеландией обсуждалась в течение нескольких месяцев, но столкнулась с неудачами из-за нескольких небольших вирусных вспышек в обеих странах, которые в конечном итоге были устранены.

Чтобы отпраздновать это событие, аэропорт Веллингтона нарисовал огромный приветственный знак возле своей главной взлетно-посадочной полосы, а Air New Zealand заказала около 24 000 бутылок игристого вина, предлагая бесплатный бокал взрослым путешественникам.

Главный операционный директор Air New Zealand Кэрри Хорихангануи сообщила, что ранее авиакомпания выполняла только два или три рейса в день между двумя странами, но в понедельник их число увеличилось до 30, на борту которых находилось 5200 пассажиров.

Она сказала, что сегодня был поворотный момент, и люди были взволнованы.

«Это можно почувствовать в аэропорту и увидеть на лицах людей», – сказала она.

Лидеры двух стран приветствовали пузырь, заявив, что это ведущая в мире договоренность, поскольку она направлена ​​на открытие границ и предотвращение распространения вируса.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал: «Сегодняшняя веха является беспроигрышной для австралийцев и новозеландцев, поскольку она укрепляет нашу экономику, сохраняя при этом безопасность наших людей».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что ее страна приветствует вновь прибывших.

«Пузырь представляет собой важный шаг в воссоединении обеих стран с миром, и это шаг, которым мы все должны гордиться», – сказала она.

Пассажиры, которые выстраивались в очереди в аэропортах Сиднея и Мельбурна рано утром в понедельник, сказали, что они были взволнованы или рады наконец отправиться в Новую Зеландию после более чем года. Некоторые навещали семью и друзей, а другие присутствовали на похоронах.

Обеим странам удалось удержать вирус, установив барьеры для внешнего мира, включая строгие карантинные требования для путешественников, возвращающихся из других стран, где распространяется вирус.

Они сработали очень хорошо с мерами предосторожности и всем остальным, лучше, чем весь мир. «Никакое другое место не может быть безопасно», – сказала Амира Аль-Масри, которая была в аэропорту Веллингтона, чтобы поприветствовать своего сына Шейди Отмана, врача, которого она не видела 16 месяцев. «То, что случилось сейчас, очень хорошо».

Ранее Австралия разрешала Новой Зеландии прибывать без карантина, но Новая Зеландия приняла более осторожный подход, потребовав от путешественников из Австралии пройти карантин.

Пузырь начинается до начала лыжного сезона в Новой Зеландии и является долгожданной новостью для многих туристических городов, включая горнолыжный курорт в Квинстауне.