Пульты Logitech Harmony Global перестали работать

Похоже, универсальные пульты Harmony исчезнут. Logitech заявила в пятницу, что больше не будет производить устройства, призванные упростить ваши проблемы с системой многокомпонентного домашнего кинотеатра, хотя в течение некоторого времени они все еще будут доступны в различных магазинах.

Однако не паникуйте, если вы поклонник Harmony; Logitech заявляет, что компания не оставит вас с пустыми руками.

«Мы планируем поддерживать наше сообщество Harmony и новых клиентов Harmony, что включает в себя доступ к нашему программному обеспечению и приложениям для настройки и управления вашими пультами дистанционного управления», – говорится в сообщении производителя периферийных устройств на своем сайте поддержки. «Мы также планируем продолжить обновление платформы и добавление оборудования в нашу базу данных Harmony. Поддержка клиентов и гарантия будут по-прежнему предоставляться».

У Harmony был поклонник обозревателя CNET Дэвида Кацмайера, который ранее в этом году включил несколько устройств Harmony в свой отчет о Лучшие глобальные пульты на 2021 год. «Logitech Harmony написала книгу об универсальных пультах дистанционного управления, – сказал Кацмайер.

Однако теперь настройки домашнего кинотеатра в целом упростились благодаря включенным потоковым приложениям и включенным звуковым панелям. Большинством современных смартфонов и планшетов также можно управлять с помощью приложений.

Однако, если вы из тех, кто говорит: «Вы можете сознавать, когда снимаете его с холода, в сонном состоянии, пока жадно смотрите –волшебник Рука “ты можешь Ознакомьтесь с вопросами и ответами в том же сообщении службы поддержки Logitech.

Джон Фалькон из CNET внес свой вклад в этот отчет.