Нью-Йорк Пост — Сообщается, что застрявшая команда суперяхты, связанная с российским олигархом, связанным с президентом России Владимиром Путиным, проводит время за ловлей свежей рыбы, чтобы поесть, находясь в ловушке в порту в Норвегии, где местные жители отказались заправлять судно топливом.

Яхта Ragnar стоимостью 85 миллионов долларов застряла в портовом городе Нарвик на несколько дней, пока местные жители отбивались от запросов на топливо, которое им нужно было покинуть.

Лодка принадлежит Владимиру Стрчалковскому, бывшему офицеру разведки КГБ и близкому соратнику Путина, возглавлявшему российскую горнодобывающую компанию «Норильский никель».

За рубежом развивается гуманитарная катастрофа, большая группа людей осталась без доступа к продовольствию, не имея возможности вернуться домой. Я, конечно же, говорю об экипаже 223-футовой роскошной яхты «Рагнар», принадлежащей российскому миллиардеру, олигарху и бывшему агенту КГБ Владимиру Стрчаковскому, застрявшей у берегов Норвегии, потому что никто из местных жителей не продал им топливо, чтобы отплыть домой. .

Джонатан Накстранд. Гетти Изображений.

Джонатан Накстранд. Гетти Изображений.

«Пусть гребут дом» Об этом сообщил NRK местный поставщик. Он и другие говорят, что хотят поддержать Украину.



Сообщается, что их заставляли ловить рыбу для пропитания, как крестьян из обычной яхтенной команды. Полагаю, если бы все местные жители единогласно отказались продавать дорогую нефть огромной яхтенной команде, они бы не торопились их поставлять… («Сири, какая популярная еда в Норвегии?»)… Форикол, бульон норвежской баранины и капусты.

(Мммммм)

фото с шаттерстока.

Капитан 225-футовой роскошной яхты считает все это «крайне несправедливой дискриминацией». Они «не понимали, из-за чего с ними возня». Когда, вероятно, после того, как репортер внушил им их интуицию, они поняли, что, возможно, из-за вторжения… специальной военной операции, они в основном сказали: «О, это старье?» Все это «случилось быстро».

Поэтому в портах Норвегии они и сидят. Но западные СМИ не хотят освещать их бедственное положение. Мы видели широкое освещение украинских женщин и детей, вынужденных покинуть свои дома, но все, что им нужно было сделать, это пройти 30 километров или около того при почти низких температурах, уклоняясь от артиллерийских снарядов, которые по ошибке удерживали законные военные цели. Они определенно целились и, к сожалению, приземлились посреди человеческого коридора. Между тем у экипажа «Рагнара» такой роскоши нет.

Рагнар высотой 68 м (223 фута) был построен на заказ на корпусе бывшего служебного корабля, способного прорубать себе путь сквозь лед. Согласно профилю Boat International, часть его сделанного на заказ интерьера напоминает уютный британский паб. … его удобства включают «автомобиль-амфибию BigBo, лыжное снаряжение для вертолета, четыре автомобиля See-Doos, четыре лыжных скутера, шесть Seabobs, многоцелевой остров и гигантскую горку».

Застряв в этой странной старой лодке, как разведенный отец, он молит о том, чтобы их леску затянули, чтобы они могли есть селедку, которая определенно не маринована. Ни слова, если они даже начали грести.