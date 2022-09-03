Пусть Тайвань будет Тайванем в спорте | Новости, спорт, вакансии

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Как тайваньский американец и спортивный болельщик, я пишу, чтобы призвать к выздоровлению. «Тайвань» в спорте. От Олимпийских игр до Малой лиги, а теперь даже и до Открытого чемпионата США, тайваньские спортсмены вынуждены соревноваться под именем Китайский Тайбэй — Это несправедливо и нелепо.

Представьте, если бы американским спортсменам пришлось соревноваться под этим именем. «Английский Нью-Йорк» — Было бы оскорбительно. Единственная другая модификация имени включала российских игроков на Открытом чемпионате США, которым приходилось соревноваться под нейтральным флагом. Россия вторглась в страну — что сделал Тайвань?

Название было компромиссом между Международным олимпийским комитетом и национальным органом, представляющим Тайвань, из-за перехода международного признания от Тайбэя к Пекину в 1970-х годах. Но мы не должны позволять двум олимпийским комитетам решать, как описывать чистую географию.

Даже если мы не хотим говорить о суверенитете или независимости (что в любом случае, возможно, является реальностью), ни одно из «Китайский Тайбэй». Это не имя, которое люди используют, и не место, существующее в реальном мире. Заявление о том, что спортсмены и команды из Тайваня, отражает реальность.

Я призываю вас и других читателей Adirondack Daily Enterprise писать в Little League International и в Теннисную ассоциацию США, чтобы позволить командам и спортсменам соревноваться под «Тайвань». Пусть теперь Тайвань будет Тайванем в спорте.

Джерри Чен

Нью-Йорк

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