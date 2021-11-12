Путеводитель выбирает самые красивые места на земле.

Вы видели фотографии: Эйфелева башня с ярко тлеющим небом. Тадж-Махал без туристов. Озера с чудесными горными отблесками. К сожалению, изображениями часто манипулировали. Не многие места могут оправдать ожидания, установленные фотографией, наполненной мазками, размытием и балансом до безупречной отделки. Это может разочаровать путешественников, когда они увидят Известные сайты в реальной жизни. Но великолепие некоторых мест не может быть полностью запечатлено на фотографии — отредактировано или нет. Здесь участники CNBC Travel определяют направления, которые значительно превзошли их ожидания.

Исландия — одна из немногих стран, которая в жизни выглядит лучше, чем на открытках. Ее красота неполная. Прогулка по любому из его побережий абсолютно великолепна, и в любой момент можно ожидать, что звуковое сопровождение начнется.

Морган Авионг на озере Байкал в Сибири России. Предоставлено Морганом Авйонгом

Озеро Байкал в Сибири тоже потрясающе красивое. Район настолько изолирован, что почти невозможно представить, что он может быть переполнен туристами. Когда вы стоите на мраморном льду озера, кажется, что время замедляется — скорее, останавливается. —Морган Ойонг, Сингапур

Художники веками пытались запечатлеть парижский свет на холсте. К этому подошли импрессионисты, но ни одному живописцу это пока не удалось. Самые известные фотографии Парижа представлены в черно-белых тонах, что просто не соответствует насыщенным кремовым цветам города. —Кристиан Паркер, Австралия

Одна дорога пролегает между небольшим прибрежным городком Пунта-Аренас в Патагонии и городом Пуэрто-Наталес. Это дорога в национальный парк Торрес-дель-Пайне — место неописуемой красоты и величия. Торрес, или башни на английском языке, — это три гранитных пика, окруженные заснеженными горами, озерами и ледниками. На этой планете мало таких мест, как он.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне в Патагонии. Предоставлено Кевином Коксом

Парк занимает лишь небольшую часть Патагонии, большая часть которой доступна только туристам, альпинистам и искателям приключений. Он простирается над Чили и Аргентиной в регионе Южной Америки, известном как Южный конус, который простирается до буквального конца дороги в нижней части континента. Это несравненно красиво. Ее сцена заставила меня побить ее так, как я не ожидал — может быть, я мог Восхождение на горы, гребля по канавам или пересечение ледниковых щелей. Затем ледяной ветер пронесся сквозь мою расстегнутую куртку и помчался обратно в убежище моей машины. —Кевин Кокс, США

Для страны размером с Массачусетс я был поражен разнообразием и величием ландшафта Словении. Сочетание балканских, средиземноморских и альпийских пейзажей и кухни сделает отдых поистине незабываемым.

Озеро Блед в Словении. Предоставлено Крисом Дуайером

Покрытые виноградниками холмы на границе с Италией, элегантная и экологически чистая столица Любляны, идиллическое спокойствие озера Блед, снежные долины национального парка Триглав и теплые воды на побережье Адриатического моря — эта страна, несомненно, поражает масса. —Крис Дуайер, Великобритания

В случае с Седоной никакие слова или изображения не воздают ему должного. Когда я впервые увидел его фотографии, мне захотелось пробраться туда. Когда я наконец сделал это в 2019 году, это было сюрреалистично, красота из другого мира.

Шерил Нэнси Нэш недалеко от пустынного города Седона, штат Аризона. Предоставлено Шерил Нэнси Нэш

Моя душа успокоилась после пеших прогулок по парку Ред-Рок с его ручьями и лесами. Огромные красные скалы загадочны и величественны. Еще лучше посетить один из местных вихрей, который, по мнению некоторых, является энергетическим полем. Когда я вышел из машины и подошел к горам, я почувствовал тряску. Чем выше я поднимался, тем сильнее меня окружали сила и покой. —Черил Нэнс Нэш, США

В моем случае снимки, которые я делаю, ничего не передают адекватно! Но это особенно верно в отношении восточного побережья японского региона Тохоку, района, разрушенного землетрясением и цунами 2011 года. За последние несколько лет я несколько раз посещал рынки в Хатинохе, совершал морские прогулки по заливу Ямада и прогуливался по прибрежной тропе Мичиноко. В нем прекрасное спокойствие в сочетании с жестокой красотой. Фотография не может передать ощущение присутствия. —Росс Гусь, Великобритания

Остров Дзамами — второй по величине из островов Керама в Японии. Предоставлено Дунканом Форганом

В Таиланде, где я живу, мы избалованы райскими островами. Но короткий перерыв на японский остров Дзамами — короткая поездка на пароме из Наха, столицы Окинавы — превзошел мои ожидания. Дни, проведенные в походах по тихим горным перевалам острова, сменялись вечерами, в которых отведали морепродукты в превосходном ресторане Izakaya. А как насчет пляжей? Кристаллические воды пляжа Фурузамами и Амы в Дзамами так же удивительны, как и все, что я видел раньше. —Дункан Форган, Великобритания

У меня всегда была слабость к Африке. Сафари на каяках по реке Замбези возродило эту любовь. На многочисленных речных островах под легким ветерком колыхались пышные камыши. Хлопанье крыльев белой цапли брызгало водой на каноэ, а симфония всепоглощающих бегемотов были единственными звуками, которые можно было слышать в течение нескольких часов. Этому опыту не мешали ни сотовые телефоны, ни автомобильные гудки, ни человеческие споры — только тишина, иногда прерываемая звуками природы.

Петра Лохо сказала, что район вокруг реки Замбези славится большой популяцией бегемотов, крокодилов и слонов. Предоставлено Петрой Лохо