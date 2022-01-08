Путеводитель о том, что происходит с Золотым глобусом 2022 года

Охваченная скандалом группа также оказалась под пристальным вниманием после того, как в сообщениях выяснилось, что более трети членов HFPA отправились в роскошную пресс-поездку на французскую съемочную площадку сериала Netflix «Эмили в Париже» в 2019 году, после чего публика подверглась резкой критике. Комедия получила две номинации на «Золотой глобус».

Как отреагировало HFPA?

Во время вечеринки «Золотой глобус» 2021 года, которая транслировалась в феврале прошлого года, лидеры группы обязались диверсифицировать свой состав — загадочная и запутанная инициатива, которая вышла из употребления в Голливуде. Затем, после того как в мае NBC объявила, что не будет транслировать концерт 2022 года, HFPA выступил с заявлением Он сказал, что реформируется «с большой срочностью», и представил график изменений. В последующие месяцы HFPA назначила своего первого директора по разнообразию, приняла новые правила, запрещающие членам принимать подарки от студий, и добавила первых внешних членов правления. В октябре это Добавить 21 нового журналиста В его рядах 29 процентов из них заявили, что идентифицируют себя как черные.

Как отреагировал Голливуд?

Знаменитости, такие как Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало. HFPA взорван. Что касается предложенных изменений, аргументируя это тем, что они не оправдались, а сроки, по их мнению, были слишком длинными. Том Круз Он получил три Золотых глобуса обратно в демонстрации. Более 100 компаний по связям с общественностью угрожал бойкотом HFPA, Netflix, Amazon, WarnerMedia и Neon разорвали отношения с организацией. NBC до сих пор не транслирует награды, но оставила дверь открытой для их возвращения в 2023 году, если Голливудская ассоциация иностранных журналистов сможет доказать «значимую реформу».

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Ах да, еще и церемония награждения! Что мне смотреть?

Что касается кино, «Белфаст» и «Сила собаки» доминировали в семи номинациях каждая, а режиссер Джейн Кэмпион предпочла получить свой первый «Золотой глобус». За «Королем Ричардом», «Не смотри вверх», «Пицца с лакричником» и «Вестсайдской историей» последовало по четыре. Что касается телевидения, у «Наследника» пять номинаций, за ним следуют четыре за фильм «Тед Лассо». Существует множество номинантов на звание исполнителей-новичков, в том числе Ариана ДеБоз («Вестсайдская история») и Кристен Стюарт («Спенсер») в фильме, Джереми Стронг («Наследники»), Джейн Смарт («Хаки») и Дженнифер Кулидж («Белый лотос»), Элизабет Олсен и Пол Беттани («ВандаВижн») на телевидении.

Поле более разнообразно, чем в прошлые годы, когда цветные художники часто упускались из виду: лучший актер в категории драмы включает трех темнокожих претендентов, Уилла Смита («Король Ричард»), Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета»). и Махершала Али («Лебединая песня»).