Путешествие Василия Подколзина в Кэнакс: кантри-музыка, вечера кино и уроки от Сединых

В пятницу вечером Куинн Хьюз сидел в тускло освещенном кинотеатре Сиэтла и играл в Большого Брата. Это была первая поездка Василия Подколзина и Нильса Хуглендера в НХЛ, поэтому звезда защиты Ванкувера пригласил их посмотреть фильм вместе с ним и Элиасом Петерсоном.

Хьюз был занят фильмом. В разгар действия он посмотрел налево и увидел, что Хёгландер крепко спит. Затем Хьюз повернул направо — Подкользен тоже был уволен.

«Я слышал, что «Дюна» — отличный фильм, поэтому я схватил этих парней и сказал: «Пойдем посмотрим, — сказал Хьюз. — Это очень сложно. Я бы сравнил его с «Интерстелларом» — даже когда парень говорит по-английски, он не поймет некоторых вещей.

«У этих парней не было ни единого шанса», — добавил он со смехом. Они не поняли ни слова. Я даже не знаю, знают ли они, о чем фильм. Свиньи спали два часа, а у Бодса было около 30 минут».

Подколзин засмеялся, думая о воспоминании. «Боже мой, это было ужасно. Я ничего не понял».

Хьюз добился этого, организовав позже в том же году вечер кино, чтобы посмотреть «Бэтмена», который прошел гораздо более гладко.

Последние два года Подколзина были полны новых впечатлений. И это началось еще до того, как он ступил в Северную Америку.

Летом 2021 года Подкользен, которому в то время было всего 20 лет, был на хаотических американских горках.

У него было всего два месяца, чтобы устроить свадьбу со своей партнершей Сашей и подготовиться к переезду в Ванкувер для своей дебютной кампании. Это означало нанять репетитора для изучения английского языка с нуля, оформить разрешение на работу, что было обременительно и сложно из-за отставания в иммиграции от пандемии, организовать обязательный карантин при посадке и затем акклиматизироваться к совершенно другой стране и культуре.

«Я очень беспокоился об этом, потому что хотел приехать в Ванкувер пораньше, в прошлом сезоне я приехал примерно 5 или 6 сентября, но я хотел быть там к 25 августа», — сказал Подкользен. «Но это было хорошо для меня, я провел три недели в Ванкувере перед началом сезона и познакомился с (канадской) культурой и другими вещами.

«Страшно было еще и потому, что это одна ситуация, когда ты уезжаешь (дом и твои родители) в Москву, а играешь в Питере. Когда ты едешь в Канаду, Ванкувер, Северную Америку и ничего не знаешь, ты не не знаю (как настроить) банковские счета, язык и прочее — я испугался.

«Я пытался смотреть (шоу), я пытался слушать (что-то) новое (учить английский), но (это было) тяжелое время, потому что я никого не знал, я не знал парней».

Кроме того, представьте себе все трудности изучения НХЛ. Подколзину пришлось приспосабливаться к новым тренерам, товарищам по команде, меньшей ледовой поверхности, другой системе и бороться со стандартами соревнований, с которыми он раньше не сталкивался. По его словам, хоккейный аспект совсем не заставлял его нервничать, но адаптация вне льда была пугающей, особенно с учетом того, что у него не было товарищей по команде Росса, с которыми можно было бы легко связаться и общаться. К счастью, у него была некоторая поддержка вне организации.

«Меня призвали в 2019 году (принимали в Ванкувере), и я был там со своей семьей. Моя семья познакомилась с русской семьей, которая жила в Ванкувере 20 лет», — сказал Подколзин. (Когда я приехал сюда в прошлом сезоне), они помогли мне с банком. счета, игровые надбавки и мелочи. Другие не на льду, и это здорово. В любое время, когда у меня был (первый) выходной на месяц или два, мы устраивали большой русский ужин».

Провальное начало сезона 2021/22 в Ванкувере привело к увольнениям главного офиса и тренерского штаба. Подкользен был удивлен интенсивностью и давлением игры на эмоциональном канадском рынке. Он тоже немного нервничал, потому что теперь ни с того ни с сего фронт-офис, в который он так верил, исчез. Но Брюс Будро быстро рассеял эти страхи на одной из своих первых встреч с Подкользеном, что уменьшило тревогу.

Вне льда Подколчин неприхотлив в уходе. Он такой домосед, что его жена должна была поощрять его выходить из дома и делать больше вещей. Пара гуляет вместе, чтобы исследовать город. А пока Подколзин будет в своем мире.

«В ваших капсулах постоянно есть AirPods», — повторил Кайл Берроуз. «Однажды он шел по Морской дамбе, а я сидел там со своей собакой и кричал: «Подз, подз» (и он меня не слышал)».

Подколзин сразу же широко улыбается, когда поднимается тема его товарищей по команде. Он искренне любит их за поддержку, которую они оказывают. Джей Ти Миллер, например, взял Подколзина под свое крыло во время его первого тренировочного сбора, проинструктировав его о том, что именно делать во время тренировок на льду, когда его английский был еще немного несовершенным.

В первые дни Хьюз заставлял Подкользена говорить как можно больше, а не молчать, потому что это помогло бы ему быстрее выучить английский язык. Он что-то скажет Подколесину, и молодому русскому придется еще раз объяснить смысл, чтобы доказать, что он понимает то, что сказал Хьюз.

«Ребята разговаривают со мной, и все говорят мне: «Не бойся, просто говори, говори, говори, и ты должен помнить об использовании английских слов», — сказал Подкользен.

«Они отличные ребята на льду и вне его, и когда у меня есть русские парни (сейчас), мне легче совершать поездки», — сказал Подкользен. «Я помню своих приятелей, таких как Хагги (Хьюз), Хогс и Пити (Петтерссон). Хагги беспокоился о том, что мало разговаривал с ним в этом году, но ничего страшного, он все понимает.

Василий Подколзин, Куинн Хьюз и Элиас Петерсон. (Эмили Чен / Getty Images)

«Милли, это как капитан для меня. Если у меня есть вопросы, я могу задать JT, и (он) поможет мне, и это важно для меня».



Теперь, когда Подколзин чувствует себя комфортно, он платит вперед.

«Он был наставником (Виталия) Кравцова, — сказал Рик Точет. «Это Матт и Джефф, они ходят повсюду, и я думаю, что это действительно поможет Кравцову. Ключевым здесь является Сергей Гончар. Если у нас будет три или четыре россиянина, это будет ключом к развитию этих ребят».

Какое самое любимое воспоминание Подколзина из НХЛ?

— Вечеринка новичков, — сказал он, усмехнувшись. «Хорошо провели время в Нэшвилле, отличного ужина. Я никогда не слышал кантри в КХЛ, и это хорошая музыка, мне она нравится, мне все равно (если она не популярна в России)».

Каждый год команды НХЛ устраивают вечеринку дебютанток, на которой все игроки собираются на ужин или вечеринку. Новички находятся на крючке для выставления счетов команде и часто должны делать пародии или шоу для команды.

«Немногие знают это о Бадсе, но он забавный парень», — сказал Оливер Экман-Ларсон. Он рассказал несколько хороших историй и шуток, и ему немного помогли, но он был великолепен. Он один из тех парней, которые всегда хотят поступать правильно, на льду или вне его».

Подкользину досталось легче, чем Хёгландеру.

«Ему не нужно было петь, потому что он (тоже) не знал английского», — сказал Хогландер. «Хуже всего была песня, я пел детскую песенку, которую кто-то выбрал для меня или что-то в этом роде, и шутил за столом, который я читал».

Товарищество и связь с товарищами по команде часто создают лучшие истории и воспоминания о карьере игрока НХЛ.

«Это большие деньги, когда ты в таком возрасте и мало зарабатываешь», — сказал Экман-Ларсон, который с любовью вспоминает свое первое выступление новичка в Аризоне, когда он плохо знал английский. «Но это не значит, что вы платите ему сразу, вы платите ему в течение года, и у вас просто будет отличная память. Я рад, что он сказал, что это его любимое воспоминание. Оно всегда будет с ним».

Василий Подкользен и Оливер Экман-Ларсон в 2021 году (Tim Nwachukwu/Getty Images)

Подкользен сказал, что самая большая разница в приезде в Северную Америку связана с менталитетом. Хоккейные тренеры в России очень строгие, из-за чего многие игроки морально корят себя, если ошибаются или плохо играют.

«У наших русских ребят другой менталитет, — пояснил Подколзин. «Когда команда проигрывает (в Ванкувере), все говорят: «Да, сегодня мы проигрываем, но завтра мы можем стать лучше», и это не (конец) мира. Что касается меня, то в России, если я проигрываю один раз, я начинаю думать: «Боже мой, я такой плохой игрок». Эти ребята делают это легко.

«Я думаю, что вы волнуетесь больше, чем мужчины в Северной Америке, по крайней мере, за меня. За Кузы (Андрей Кузьменко) я так не думаю, но я это чувствую. Это я».

Это был сложный сезон для Подколесина на льду. Он набрал всего шесть очков в 32 играх, несмотря на то, что забил 14 голов в стартовом составе. Сомнения начали закрадываться, и он был очень строг к себе.

«Вы начинаете думать: «О, я плохой игрок», но иногда вам просто нужно набраться терпения и быть немного проще (мысленно к себе). Здесь много игр, вы не можете расстраиваться. после каждой игры, после каждого плохого момента». Мы все еще работаем над этим, все будет хорошо».

Вот почему, когда Подколзин был переведен в «Эбботсфорд», основное внимание было уделено ментальной стороне игры и восстановлению его уверенности, а не просто работе над игрой у стены, защитным навыкам и X и O. Хенрик и Даниэль Седин сыграли огромную роль в том, чтобы помочь ему пройти через это. это.

«Два джентльмена рассказали о своем опыте в НХЛ. У них были трудные моменты в их (начале) карьеры», — сказал Подколзин.

Точет объяснил, что Подколзин ежедневно работает с Сединами, когда он вернулся в Ванкувер.

— Он ищет их, — сказал Такетт. «Это не похоже на то, что Дэниел и Хэнк должны (идти)« Давай, Бадзи, давай, давай, давай »». Он идет к ним. Это важная характеристика того, что мы пытаемся сделать с игроками «Кэнак», — быть самостоятельными. Он часто делает это, и для меня он имеет высокий характер».

Миллер также может иметь отношение к опыту выбора на драфте высокого уровня, который столкнулся с проблемами в начале своей карьеры и должен был упорно преодолевать бесчисленные сокращения в лиге. Они хорошо поболтали, как только Подколзину позвонили из Абботсфорда.

«Он сказал, что эти два месяца хороши для тебя, твоей уверенности в себе и (быть) мужчиной», — сказал Подкользен. «Он сказал, что было здорово снова увидеться друг с другом, и это стало для меня большим уроком».

Теперь 21-летний вингер чувствует себя более уверенно. Он показывает обнадеживающие вспышки, и для него очень много значило то, что Тушетт недавно доверился ему в овертайме три на три против «Хищников».

(«Моя игра всегда может быть лучше, но я чувствую себя намного лучше», — сказал Подкользен. «Я счастлив, что получил возможность играть в важные для команды моменты (например, в дополнительное время). Я просто продолжаю работать. Я должен показать ему, что могу быть важной частью этой команды».

Два года в НХЛ для Подколесина были бурными. Мы надеемся, что это только начало долгого и полезного путешествия в Ванкувер.

(Верхнее фото: Дерек Кейн/Getty Images)