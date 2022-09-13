Путина призывают уйти в отставку из-за войны на Украине

Президент России Владимир Путин сталкивается с призывами к отставке представителей 18 российских муниципалитетов из-за того, что он ведет войну в Украине.

«Мы, депутаты муниципалитета России, считаем, что действия Владимира Владимировича Путина наносят ущерб будущему России и ее граждан», — говорится в петиции, распространенной в Twitter. «Требуем, чтобы Владимир Путин ушел с поста Президента Российской Федерации!»

Первоначально петицию подписали 18 чиновников, представляющих муниципалитеты Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино.

Президент России Владимир Путин проводит телефонное совещание с членами Совета Безопасности в Москве, Россия, 9 сентября. через Рейтер

«Текст петиции лаконичный, никого не «искажает». Если вы депутат муниципалитета и хотите присоединиться — милости просим», Депутат Москвы Ксения Торстром написалакоторый участвовал в онлайн-петиции в понедельник.

Представитель Ксения Торстром поделилась в Твиттере петицией с призывом к Владимиру Путину уйти в отставку, заявив, что его действия «наносят ущерб будущему России и ее граждан».

Первоначально петиции подписали 18 депутатов от муниципалитетов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино.

Позже Торстром сообщил, что в понедельник петицию подписали 84 депутата.

Эта последняя попытка вытеснить кремлевского лидера с должности была предпринята всего через несколько дней после того, как заместители мэра Санкт-Петербурга призвали российскую Думу обвинить Путина в государственной измене за вторжение в Украину.

Сообщается, что семерым откровенным чиновникам в настоящее время предъявлены обвинения в клевете на российских военных, за что им грозит до 15 лет лишения свободы.

Петицию об отставке Путина изначально подписали 18 чиновников, представляющих муниципалитеты Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино. Твиттер / Никита Юверев

Украинский солдат стоит на брошенном российском танке возле села на окраине Изюма в Харькове. AFP через Getty Images

Ранее на этой неделе муниципальные депутаты Ломоносовского района Москвы потребовали, чтобы Путин ушел в отставку, заявив, что его агрессивная позиция отбросила Россию назад в эпоху холодной войны. Об этом сообщает Радио Свободная Европа.

Обращаясь непосредственно к пропагандистам войны, они говорили: «Ваши взгляды и ваша модель управления безнадежно устарели и тормозят развитие России и человеческий потенциал».

Опасный открытый протест депутатов против Путина последовал за прошедшими в минувшие выходные местными и региональными выборами, на которых победили прокремлевские кандидаты, что вызвало обвинения в фальсификации бюллетеней и фальсификации.

Призывы к Путину уйти в отставку прозвучали на фоне контратаки украинского блицкрига, в ходе которой киевские силы, как говорят, отвоевали около 2400 квадратных миль территории. через Рейтер

Хор недовольства в России, похоже, усиливается на фоне Молниеносная контратака в Украинегде киевские силы, как сообщается, отвоевали почти 2400 квадратных миль территории на северо-востоке и юге, согласно последнему обновлению от президента Владимира Зеленского.

В понедельник Кремль заявил, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты, но не стал спрашивать, доверяет ли Путин по-прежнему своему военному руководству.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил журналистов, что россияне в целом продолжают поддерживать Путина, который находится у власти либо в качестве президента, либо вице-президента с 2000 года.