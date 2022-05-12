Путинская империалистическая война: Россия объявила о планах аннексии юга Украины

Должностные лица, назначенные Кремлем на оккупированном Россией юге Украины, подтвердили планы присоединения региона к Российской Федерации. Эта неделя Уведомление Это подчеркивает экспансионистскую империалистическую программу Владимира Путина, которая ведет к войне на Украине.

В телевизионном выступлении 11 мая представитель российской оккупационной администрации в Керсонской области на юге Украины подтвердил, что обращение будет направлено непосредственно президенту России Владимиру Путину с просьбой аннексировать Москву. «Город Керсен — это Россия», — сказал Гриль Стремосов, вице-президент оккупационной администрации. «Не будет ни Керсенской народной республики, ни референдума.

Подробности планов Кремля связать Херсон напрямую следуют слухам о наличии в регионе российских товаров для референдума в крымском стиле. После захвата Россией Крымского полуострова в Украине в 2014 году Москва провела непризнанный международным сообществом референдум, пытаясь легализовать захват земель. Многие зрители ожидали, что подобная тактика будет использована, чтобы подготовить почву для связи Герсона.

Теперь кажется, что тактика референдума больше не повторится на юге Украины. Российская военная администрация мало верит в свою способность организовать заслуживающий доверия референдум в Херсонской области. Это недоверие понятно. Несмотря на более чем двухмесячную оккупацию, озвучивается оппозиция российскому присутствию, а украинские военные выражают надежду на возможное освобождение региона. Теперь, когда в Украину с запада поступает тяжелое вооружение, Москва, похоже, спешит объявить Херсонскую область Россией и усилить свою власть.

Подписывайтесь ежедневно на UkraineAlert По мере того, как российский кризис в Восточной Европе накаляется, UkraineAlert ЕЖЕДНЕВНО предоставляет лучшую экспертную информацию Атлантического совета для вашей публикации с понедельника по пятницу в онлайн-издании UkraineAlert и за ее пределами.

Любая попытка официального объединения Херсонской области была бы вполне совместима. Политика имперской экспансии Об этом свидетельствует тот факт, что русские войска впервые заняли этот район в первые дни войны. Кремлевские чиновники систематически подавляют символику украинского правительства и пытаются заблокировать доступ к украинским СМИ, операторам мобильной связи и интернету. Школы вынуждены перейти с украинского языка на русскую национальную учебную программу, а украинская гривна постепенно упраздняется и заменяется российским рублем.

Были предприняты шаги для успокоения инакомыслия и устранения потенциальных угроз российской власти. Работая с местными коллаборационистами, российские силы задержали потенциальных протестующих, в том числе выборных должностных лиц, журналистов, активистов и военнослужащих. Жертвы похищения сталкиваются с неопределенным будущим, судьба многих из которых до сих пор неизвестна. Еще тысячи были насильственно депортированы в отдаленные районы Российской Федерации.

Официальная российская риторика стремилась подчеркнуть империалистические амбиции Москвы в регионе. Во время визита в оккупированный Гершон в начале мая российский сенатор Андрей Дурчак, который также является генеральным секретарем путинской политической партии «Единая Россия», объявил, что нынешнее российское присутствие на юге Украины будет постоянным. «Россия всегда рядом, «Он сказал. «Тогда это просто стало известно нам. Нельзя вернуться в прошлое. ”

Планы России по аннексии юга Украины смехотворны, как часто заявлял Владимир Путин, проводя оборонительные «военные действия» против посягательств Запада на традиционную сферу влияния Кремля. Российский диктатор стремился оправдать войну, указав на угрозы, исходящие от расширения НАТО на протяжении десятилетий, утверждая при этом, что Москва требовала лишь гарантий безопасности. На самом деле вторжение России в Украину — это самая очевидная империалистическая попытка со времен Адольфа Гитлера. Путин ведет войну, в которой жестокость диктаторского ХХ века сочетается с жестокостью колониальных завоеваний девятнадцатого века.

Центральная Евразия События

Планы Путина по уничтожению Украины не должны вызывать удивления. Российский правитель никогда не скрывал презрения к украинскому государству и писал на эту тему полные статьи. Вставить Июль 2021 Статья Мнимое «историческое единство» России и Украины — это недвусмысленная отсылка к любому, кто хочет знать глубину своего украинского безумия, но это далеко не единственное свидетельство того, что он отказывается принять реальность независимой Украины. Путин давно настаивает на том, что украинцы на самом деле русские («народ»), и часто жалуется, что современная Украина исторически сложилась на российской земле. Совсем недавно он назвал всю страну «антироссийской» и больше не мог этого терпеть.

Отрицание Путиным существования Украины обеспечивает идеологическую основу для сегодняшней войны империалистической агрессии. Вторгшимся российским солдатам и отечественным телезрителям предлагается рассматривать Украину как незаконную организацию, искусственно отделенную от России. Украинцы, которые отвергают эту интерпретацию и настаивают на отдельной для себя национальной идентичности, считаются предателями русской родины и заслуживают сурового наказания. Для миллионов простых россиян вся идея независимости Украины включала в себя потерю статуса России после 1991 года и историческую несправедливость распада СССР.

Это радикальное ревизионистское мировоззрение помогает объяснить безумие геноцида русского вторжения. Десятилетия обиды и горечи по поводу унижения постсоветской России теперь омрачены разнузданностью ненависти и насилия против «вероломной» Украины. Кремлевские пропагандисты, как российские солдаты занимаются изнасилованиями, пытками и расправами над мирными жителями Украины Звоните открыто За уничтожение украинской нации. В это время, Независимые опросы Указывает на большую русскую общественную поддержку войны.

Украинцы не питают иллюзий по поводу деструктивных намерений России и понимают, что если они не добьются успеха, их страна останется без денег. Однако многие голоса на международной арене до сих пор не до конца осознают масштаб империалистических устремлений России и, кажется, верят, что решение путем переговоров возможно. Это опасное мышление желания. Никакого компромисса с Кремлем быть не может, пока Путин не попытается стереть Украину с лица земли.

Значительная военная победа Украины в первые два месяца войны рискует затемнить общую картину имперских планов России и создать ложное чувство безопасности. На самом деле многие теперь воспринимают украинскую победу как самоцель, а президент Франции Эммануэль Макрон уже начал предостерегать от опасностей «.унизительный«Россия. Такое мышление оставляет без внимания проблему неперестроенного российского империализма и гарантирует агрессивные войны.

Наоборот, необходимо расширять международную поддержку Украины до тех пор, пока Россия не будет твердо побеждена и не будет вынуждена противостоять своим преступлениям. Нынешний военный кризис в России может затруднить реализацию планов Путина по аннексии юга Украины. Однако Россия будет продолжать представлять угрозу международной безопасности до тех пор, пока Москва не сочтет любую неудачу временной и не отправит империалистическую идеологию, которая сделала возможной нынешнюю войну, в пепел истории.

Питер Дикинсон — автор службы оповещения об Украине Атлантического совета.

прочитайте больше

Взгляды, выраженные в UkraineAlert, являются исключительно мнениями авторов и не обязательно отражают точку зрения Атлантического совета, его сотрудников или сторонников.

Евразия Центр Он направлен на укрепление сотрудничества в Атлантическом океане в продвижении стабильности, демократических ценностей и процветания в Евразии, от Восточной Европы и западной Турции до Кавказа, России и восточной части Центральной Азии.

Следите за нами в социальных сетях

И поддержите нашу работу

На фото: Президент России Владимир Путин наблюдает за военным парадом в День Победы. 9 мая 2022 г. (REUTERS by Sputnik/Michael Metzel/Pool)