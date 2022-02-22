Путинская «сюрреалистическая» версия украинской истории беспокоит экспертов

Это расстроило даже ветеранов-кремлеведов. Президент России Владимир Путин Агрессивный тон также придал монолог о том, почему Украина Он не имеет права на существование.

В длинном телеобращении в понедельник Путин официально признал независимость двух областей востока Украины — самопровозглашенные «Донецкая народная республика» и «Луганской народной республики». Позже он приказал войскам перекатиться через границу под видом «миротворцев».

Путин не пытался скрывать свои мотивы.

Он описал Украину как «историческую русскую землю», которая была украдена у Российской империи и с тех пор попала в руки неонацистов и коррумпированных «марионеток», контролируемых Западом. Президент России повторил свое заявление Украина подвергала русскоязычных «геноциду» — для чего нет доказательств и Это отвергают международные наблюдатели на местах.

Президент Владимир Путин в понедельник созвал телевизионное заседание своего Совета безопасности, призвав каждого члена высказать свое мнение о признании независимости Донецка и Луганска. Пресс-служба Кремля/Агентство Анадолу через Getty Images

Пообещав начать с «несколько слов об истории этого вопроса», он представил пространный обзорный отчет, в котором утверждал, что Украина была всего лишь регионом старой Российской империи. Он утверждал, что современное государство было искусственно создано советским лидером Владимиром Лениным после коммунистической революции 1917 года.

В одной строке, которую некоторые опытные украинские наблюдатели считают открытой угрозой, он предположил, что Украинцы, которые снесли памятник Ленину Они стирали основу своей страны ради списка.

«Хотите удалить блок?» Он сказал. «Отлично. Мы готовы показать, что будет означать конец реального единства Украины».

Хотя Украина борется с коррупцией и имеет ультраправых неонацистов, это демократия, и картина на местах верна. В 2014 году народное восстание свергло пророссийского лидера, и сегодня большинство украинцев поддерживают его путь к интеграции с Западом. Опросы показывают.

В целом полное изложение Путиным прошлого Украины было отвергнуто как мстительное и неточное. историкамии доходит до «сборника неисторических обид» бывшего чемпиона мира по шахматам и архипутинского критика Гарри Каспарова. чирикать.

Тимоти Снайдер, профессор истории Йельского университета, Он сказал MSNBC в понедельник Мнение Путина было «сюрреалистичным».

«Очень странно в окружении реалий украинской истории, — сказал он, — слышать издалека тирана, заявляющего, что этого не существует — он явно ошибается».

Украина как современная и независимая страна возникла в 1991 году после падения коммунизма и больше не является советской республикой.

Снайдер объяснил, что Ленин не создавал Украину, но что он признал ее отдельной советской республикой именно потому, что он признал, что существует существующая национальная идентичность, которую необходимо решать.

Снайдер сказал, что украинский национализм восходит на 100 лет к началу Советского Союза, а элементы украинской истории восходят к средневековью.

«Такой язык, отсутствие другой нации — это то, на что мы должны обратить внимание, потому что это обычно предшествует зверствам», — добавил он.

Во вторник посольство США в Киеве поделилось служебной запиской, основанной на том, что Киев опережает Москву как город.

Что эти действия, возможно, еще предстоит развернуть. Останутся ли российские силы ограниченными отколовшимися регионами, поддерживаемыми Москвой, на востоке страны, что многие считают нарушением международного права? Или это только первый выстрел в более широкой войне за остальную Украину?

Некоторые, как Дмитрий Тренин, директор Центра Карнеги в Москве, аналитического центра, считают, что «Великой войны» не будет. «Стабилизация линии фронта» на востоке Украины — краткосрочная цель Путина. Твиттер.

Многие другие эксперты в это не верят: почему Россия концентрирует более 150 000 военнослужащих у границ Украины, подвергается западным санкциям и объединяет НАТО, если она хочет контролировать только регион, который она и так фактически контролировала в течение многих лет?

«Это указывает на то, что это игра для Украины», чирикать Майкл Кауфман, старший научный сотрудник CNA, некоммерческой исследовательской и аналитической организации из Вирджинии.

Повествование осложняется тем, что Россия уже вторглась в Украину — в 2014 году.

В феврале того же года спецназовцы в масках захватили ключевые позиции в украинском Крыму. После того, как Путин и его официальные лица сначала отрицали это, позже они признали, что эти «зеленые человечки» были российскими войсками. Затем Москва аннексировала Крым после референдума, который многие считают мистификацией.

Между тем, сепаратисты, которые контролируют Донецк и Луганск, больше, чем просто российские прокси. По мнению международных исследователейнезависимые аналитики, использующие данные из открытых источников, оценки западной разведки.

Они говорят, что Кремль годами поддерживает этих сепаратистов деньгами, войсками и оружием, например, установкой «Бук», которая Рейс 17 Malaysia Airlines был сбит в июле 2014 года.. Россия давно отрицала, что это так.

Однако важно, что Россия теперь открыто заявляет о своем участии; Если Москва заявит, что Киев стреляет в этом районе, как она все чаще заявляла в последние дни, она, по сути, обвинит ее в стрельбе по российским силам. Доказательств того, что сделала Украина, мало.

Украинские силы, такие как те, что были у села Травнев в понедельник, сражаются с поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года. Глеб Гараниш/Reuters

Также важным было заявление Путина во вторник о том, что признание им Донецка и Луганска распространилось за пределы границ сепаратистов и на территорию, все еще находящуюся под контролем Украины, что привело к дальнейшему региональному столкновению.

Соединенные Штаты и их европейские союзники широко осудили комментарии Путина и пообещали санкции, поскольку канцлер Германии Олаф Шульц заявил, что остановит строительство газопровода «Северный поток — 2» между его страной и Россией. Но мало кто первоначально описал это как вторжение.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам в понедельник, что «переброска российских войск в Донбасс сама по себе не будет новым шагом». «У России есть силы в Донбассе в течение последних восьми лет».

Но во вторник Белый дом изменил свою формулировку, назвав развертывание российских войск «вторжением», сообщили NBC News два представителя администрации.