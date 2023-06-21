В то время как украинские вооруженные силы регулярно бомбят юго-западные регионы России и отправляют вооруженные беспилотники в саму Москву, в российской политической элите растет беспокойство по поводу того, что основа великодержавных притязаний их страны — ее способность угрожать миру ядерным оружием — настолько подорвана, что противники считают, что могут просто игнорировать это.

«Страх перед ядерной эскалацией должен быть восстановлен, иначе человечество будет обречено», — заявил почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике России Сергей Караганов. книги в Профиль лично еженедельно. До того, как в Украине разразилась война, Караганов считался одним из умных голосов в Кремле. Он не первый среди ранее уважаемых российских политических мыслителей, кто скатился к грани истерики с начала вторжения. Еще в сентябре 2022 года Федор Лукьянов, редактор журнала Россия в мировой политикеи Дмитрий Тренин, бывший директор Московского Центра Карнеги, действительно жаловаться Что Запад, похоже, перестал бояться российского ядерного сдерживания и спорить о том, как его вернуть, то есть как вернуть американцев домой, чтобы Соединенные Штаты также могли стать целью российского ядерного удара.