Фотография президента России Владимира Путина в Москве 22 апреля 2021 года (Sputnik / Алексей Дружинин / Кремль через REUTERS)

23 апреля президент России Владимир Путин поручил кремлевским чиновникам составить список «недружественных стран». Хотя принадлежность этих «недружественных стран» еще официально не подтверждена, сообщения российских СМИ со ссылкой на просочившуюся информацию указывают на то, что в списке будут преобладать соседи России.

Согласно сообщению “Известий”, страны должны появиться в Список Среди «недружественных стран» – США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия. Самым удивительным в этой группе является тот факт, что пять из десяти отдельных наций имеют сухопутные границы с Россией. Между тем, шестая страна, чехи, до относительно недавнего времени была частью расширенной европейской империи Москвы.

Почему Кремль сейчас враждебно настроен по отношению ко многим странам, имеющим давние исторические связи с Россией? Учитывая, что российские войска в настоящее время оккупируют большие территории Украины, Грузии и Молдовы, не нужно быть гением, чтобы понять, почему члены постсоветского региона хотят дистанцироваться от Москвы.

Однако эту безрадостную тенденцию нельзя объяснить только постсоветскими военными вмешательствами. Фактически, глубокое недоверие, которое существует между Россией и ее соседями, во многих случаях является архаичным и отражает имперские инстинкты, которые традиционно формировали и определяли патриотизм России.

Можно было бы заполнить целую библиотеку цитатами, шрамирующими, казалось бы, ненасытные аппетиты имперской России. Эти настроения веками выражались на головокружительном множестве языков, включая украинский, грузинский, литовский, чеченский, польский и финский. Возможно, самый лаконичный комментарий когда-либо поступил от известного американского дипломата Джорджа Кеннана, который Наблюдаемый В 1944 году «ревнивое и нетерпимое око Кремля может различить, в конце концов, только вассалов и врагов, а соседи России, если они не хотят быть одними из них, должны примириться со своим другим существом».

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Последняя страна, как выразился Кеннан, смирилась с ролью врага России – Украины. Катастрофическое ухудшение двусторонних отношений с Украиной больше, чем с любой другой «недружественной страной», должно дать Москве повод усомниться в разумности ее враждебного подхода к отношениям с соседями.

В данном случае Владимир Путин должен лично принять на себя большую вину. Когда Путин впервые пришел к власти на рубеже тысячелетий, Россия и постсоветская Украина все еще были неразрывно связаны, и любой, кто предлагал в будущем конфликт между ними, был бы отвергнут как мошенник или сумасшедший. На самом деле границы были настолько размыты, что второй президент Украины Леонид Кучма действительно почувствовал себя вынужденным распространяться. книга Под названием «Украина – это не Россия».

Вскоре Путину удалось изменить всю динамику отношений. Это была первая роковая ошибка, сделанная решением посетить Киев накануне президентских выборов 2004 года в Украине и прямым вмешательством в завершающие этапы избирательной кампании. Это исключительно снисходительное вмешательство разозлило миллионы ранее аполитичных украинцев и сыграло важную роль в разжигании оранжевой революции, разразившейся несколько недель спустя.

Несмотря на унизительный провал внешней политики, Путин продолжал относиться к Украине как к частично суверенной. Он защищал право России наложить вето на геополитические варианты Украины, в то время как Допрос Украинское государство неоднократно видело, что россияне и украинцы »Одна персона. В конце концов, когда Украина приготовилась бросить ему вызов и подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Путин вторгся.

Семь лет спустя необъявленная война между Россией и Украиной продолжалась, и конца ей не видно. Целое поколение молодых украинцев, не помнящих своего общего советского прошлого, теперь знает Россию прежде всего как агрессивного врага. Поддержка пророссийских украинских политических партий упала до рекордного уровня, в то время как явное большинство украинцев поддерживают ранее непопулярную идею членства в НАТО. Трудно избежать вывода о том, что стратегия Путина в Украине была провальной исторической точки зрения.

Хотя разрыв отношений с Украиной был особенно болезненным, он ни в коем случае не исключительный. От Балтийского моря до Кавказа многие новые независимые государства, возникшие из советских обломков, в последние десятилетия отошли от империализма и авторитаризма современной России и искали убежища в более тесных отношениях с западным миром. Между тем Москва обнаружила, что ей не хватает инструментов мягкой силы, чтобы конкурировать с Западом, и поэтому она полагалась на силу как на крайнюю тактику против Молдовы, Грузии и Украины.

В идеальном мире появление нескольких соседних государств в кремлевском списке “недружественных стран” вызвало бы оживленные дискуссии в российском обществе об очевидной необходимости улучшения отношений. Это вряд ли произойдет. Вместо этого кремлевские СМИ, вероятно, продолжат обвинять соседей страны в иррациональном «страхе перед Россией», продвигая сложные теории заговора о крупномасштабных западных заговорах, направленных на подрыв величия России.

Мы уже видели этот фильм. Последние два десятилетия Москва стенает о расширении НАТО в Центральной Европе и Балтийском регионе, называя это свидетельством планов Запада по окружению и контролю над Россией. При этом игнорируется тот факт, что указанные страны стремились к членству в НАТО самостоятельно и руководствовались почти исключительно предполагаемой угрозой российской агрессии в будущем. Москва может не желать этого признавать, но ни одна страна не была более эффективной в вербовке цензоров в НАТО, чем сама Россия.

Нет никаких веских оснований ожидать изменения натянутых отношений России с соседями в ближайшее время. Вместо этого страны на восточной стороне Европы останутся на переднем крае эскалации конфронтации между Россией и западным миром. Они заслуживают гораздо большей международной солидарности и поддержки, чем получают в настоящее время.

Многие европейские страны, которые случайно имеют менее непосредственный опыт общения с Кремлем, часто с трудом осознают серьезность опасений, которые разделяют прямые соседи России. Выступая 24 апреля, министр иностранных дел Германии Хейко Мас Он отверг призывы к более жесткой позиции по отношению к Кремлю, назвав их «криком конфронтации», и заявил, что Германия хочет «добрососедских отношений с Россией». Подобные дипломатические заявления могут показаться разумными для относительной безопасности Берлина, но они игнорируют реальность ситуации на Востоке, где Россия еще не проявила интереса к добрососедским отношениям. Пока это не изменится, восточная граница Европы будет оставаться центром международной напряженности.

Питер Дикинсон – редактор службы UkraineAlert Атлантического совета.

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