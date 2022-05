Путину не понравится иммиграционный план США по привлечению российских ученых

Президент России Владимир Путин во время выступления на Международном военно-техническом форуме … [+] «Армия-2021», прошедшая в подмосковной Кубинке 23 августа 2021 года (Фото Рамиля Ситдикова/Sputnik/AFP через Getty Images) Sputnik/AFP через Getty Images



В письме к российским ученым и инженерам с призывом отказаться от России Владимира Путина администрация Байдена предложила управление иммиграцией Обеспечить высокообразованным россиянам больше шансов на ПМЖ и новую жизнь в Америке. Эксперты предсказывают, что если эта мера станет законом, Путин будет недоволен перспективой потерять столько талантов.

фон: После вторжения России в Украину страну покинули десятки тысяч российских ученых и инженеров. Многие искали временные перерывы в других странах, таких как Грузия, взвешивая свои варианты. Те, кто не может найти постоянное место жительства и работы, скорее всего, вернутся в Россию.

В знак того, что Россия опасается утечки мозгов в результате войны, правительство в прошлом месяце [in March 2022] Освобождение молодых работников технологического сектора от обязательной военной службы, предоставление им льготных ставок по ипотечным кредитам и либерализация информационных технологий. [information technology] Бизнес от подоходного налога и проверок, а также предоставление им доступа к дешевым кредитам финансовые времена.

Вашингтон пост Кэтрин Рэмбл Он призвал Америку открыть свои двери российским ученым и инженерам для «Путинская утечка мозгов. февраль 2022 г. Статья Форбс Обсудите, почему США должны приветствовать российских студентов и специалистов с техническими знаниями.

Что делают иммиграционные процедуры? в сообщение домой 28 апреля 2022 года администрация Байдена включила меру в отношении российских ученых и инженеров в законодательство, необходимое для экстренного дополнительного финансирования на 2022 финансовый год для Украины. Эта сила поможет Соединенным Штатам привлечь и удержать российскую науку, технологии, инженерию и математику. [science, technology, engineering and math] таланта и подрыва инновационного потенциала России, что идет на пользу национальной безопасности США», — говорится в описании материала в администрации.

Эта мера устранит необходимость для россиян, имеющих степень магистра или доктора наук, технологий, инженерии и математики (STEM), получать спонсора работодателя или ставиться в очередь на постоянное проживание (грин-карты). Это потребует увольнения в течение 90 дней, если это возможно, при условии необходимости оценки безопасности. Срок действия этой меры истекает через четыре года (если Конгресс не продлит ее впоследствии).

С технической точки зрения предлагаемый закон необходим для привлечения российских ученых и инженеров, поскольку статус H-1B для них будет невозможен, кроме как у работодателя, на которого не распространяются количественные ограничения (например, в университете), в то время как в других частях Соединенных Штатов Маловероятно, что в штатах будет иммиграционная система. В апреле USCIS объявила, что получила почти 400 000 дополнительных регистраций H-1B из доступных петиций H-1B на 2023 финансовый год.

Это законодательный текст постановления:

В целом — Раздел 203(b)(2) Закона об иммиграции и гражданстве (8 USC 1153(b)(2)) изменен путем добавления следующего в конце:

(d) Несмотря на подпункт (b), требования подпункта (a), требующие от работодателя в Соединенных Штатах получения услуг иностранца в области науки, искусства, профессии или бизнеса, не распространяются на иностранцев (а также на родителей, супругов и детей). иностранцы, если они сопровождают или связаны с присоединением) и кто-

«(1) Граждане России;

«(2) Иметь степень магистра или доктора США или эквивалентную иностранную степень в области, включающей естественные науки, технологии, инженерное дело или математику, включая, помимо прочего, степени, относящиеся к следующим областям: передовые вычисления и инженерия, передовые материалы, технологии двигателей. Усовершенствованные газовые турбины, Усовершенствованное производство, Усовершенствованное зондирование, Управление сетями и подписями, Усовершенствованные технологии ядерной энергетики, Усовершенствованные технологии обнаружения частиц, Искусственный интеллект, Автономные системы и роботы, Биотехнологии, Коммуникационные и сетевые технологии, Кибербезопасность, Направленная энергия, Финансовые технологии , человеко-машинные интерфейсы, гиперзвук, передовые технологии ракетных двигателей, датчики и сетевые датчики, квантовые информационные технологии, производство и хранение возобновляемой энергии, полупроводники и микроэлектроника, аэрокосмические технологии и системы; и «(3) ищут допуск к работе в Соединенные Штаты в деятельности, связанной с наукой, технологиями, инженерией или математикой».

«(B) УРЕГУЛИРОВАНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ. Ходатайства и заявления в соответствии с настоящим разделом должны быть рассмотрены незамедлительно, в зависимости от обстоятельств, в течение 90 дней с момента представления всех запрошенных документов, и решение должно быть вынесено своевременно, в зависимости от обстоятельств, включая любые шаги. необходимо для завершения оценки безопасности или мошенничества заявителя.

(c) Ограничения по количеству.— Изменить раздел 201(b)(1) Закона об иммиграции и гражданстве (8 USC 1151(b)(1)), добавив в конце следующее:

«(f) иммигранты, описанные в подпункте (d) Раздела 203(b)(2)».

«(D) Прекращение действия. — Полномочия Подраздела (A) прекращаются через 4 года после даты вступления в силу настоящего Закона».

Что подумает Владимир Путин?: Глеб Юшин, профессор инженерии и материалов в Технологическом институте Джорджии, получивший степень бакалавра физики в Политехническом институте в Санкт-Петербурге, Россия, высоко оценил инициативу Соединенных Штатов по упрощению процедуры получения постоянного места жительства для российских ученых и инженеров. «Я думаю, что это важный стратегический шаг в пользу Соединенных Штатов и ослабления путинского авторитарного режима», — сказал он в интервью. «Самые умные и креативные ученые и инженеры не могут процветать в стране, которая жестко ограничивает их свободу и ценит природные ресурсы больше, чем способность людей к инновациям».

«Путину будет трудно противодействовать этой мере, потому что ограничение выезда уничтожит его поддержку и репутацию», — сказал Юшин, который является соучредителем американской компании Sila Nanotechnologies, которая сегодня оценивается более чем в 3 миллиарда долларов. Выдача выездных виз [as in the days of the Soviet Union] Это заставит всех хотеть уйти еще больше. Правда в том, что многие талантливые, трудолюбивые люди стремятся эмигрировать, но чувствуют, что никто их не примет, особенно сейчас. Ученые и инженеры хотят максимизировать свое положительное влияние, и они знают, что у них гораздо больше шансов добиться этого извне».

Брайан Д. соглашается. Тейлор, профессор политологии Сиракузского университета, с Йошиным. «Некоторые эксперты подсчитали, что сотни тысяч россиян уже уехали, в том числе десятки тысяч в ИТ-секторе», — сказал Тейлор в интервью. «Если россияне с правильным образованием смогут иммигрировать в Соединенные Штаты, даже не найдя спонсора работы, это многим покажется привлекательным вариантом».

Он считает, что ситуация внутри России станет более опасной, если Владимир Путин объявит всеобщую военную мобилизацию масс. В предыдущем интервью Тейлор отметил, что санкции и уход крупных западных компаний ограничат экономические возможности для многих россиян.

в его книге закон путинизмаТейлор пояснил, что в России только около 27% занятых работают в малом и среднем бизнесе по сравнению с 60-80% рабочей силы в 34 крупнейших экономиках мира. причина? Коррупция и несовершенная правовая система. Он винит в этом «облаву» в России, где «правоохранители возбуждают сфабрикованное уголовное дело против бизнесмена за то, что он лишил ее всего или части бизнеса».

Действия администрации Байдена в отношении иммиграции могут иметь стратегическое значение и противоречить главному заявлению России — идее о том, что весь мир выступает против «русских», а не против союза против Владимира Путина и российского правительства из-за его действий на Украине. «Большая часть российских пропагандистских каналов изображает граждан России как несправедливо обращающихся с ними в других странах», — сказал Глеб Юшин. Прием российских ученых и инженеров показал бы прямо противоположное.