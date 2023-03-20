Путин «абсолютно военный преступник»

Заместитель директора НАСА заявил, что Владимир Путин является «абсолютным» военным преступником, в то время как агентство продолжает работать с Россией на Международной космической станции (МКС).

На этой неделе Памела Милрой из агентства посещает Аотеароа вместе с Биллом Нельсоном, администратором НАСА.

В беседе с Q+A заместитель чиновника сказал, что «весьма вероятно», что Россия будет проводить более военную политику в космосе, если сотрудничество станет невозможным.

Милрой сказал, что «очень важно» продолжать сотрудничество в космосе.

О российском президенте она сказала: «Абсолютно. Военный преступник, без сомнения».

«Но важно, чтобы вы понимали, когда вы вовлечены, что это имеет стратегическое значение для обеих стран. Фактически, космос имеет стратегическое значение для всего человечества».

Напряженность, вызванная войной на Украине, обострила отношения между Соединенными Штатами и Россией по вопросам космического сотрудничества.

Ранее Россия угрожала прекратить поддержку Международной космической станции, предупреждая, что дополнительные санкции помешают ее работе.

«У нас есть астронавты и космонавты, которые вместе работают на Международной космической станции и занимаются наукой, и их жизни зависят друг от друга», — сказал Милрой.

«Эти отношения между астронавтами и космонавтами, а также между НАСА и Роскосмосом на Земле — очень профессиональные отношения, и мы очень четко понимаем, что мы пытаемся делать вместе.

«И на самом деле это так необычно, что у вас есть место, где вы можете показать, что есть надежда на сотрудничество».

Она сказала, что сотрудничество на борту космической станции было «полезным». [for] Человечество должно держать эту дверь открытой «из-за преимуществ, которые оно дает в технических исследованиях и возможностях науки.

Мелори также спросили о роли Илона Маска в космическом мире со SpaceX.

Частная космическая компания-миллиардер стала основным партнером НАСА, запуская миссии по доставке грузов для космонавтов в космосе.

«Он определенно провидец и предприниматель», — сказала она.

«Как я уже сказал, на самом деле наше партнерство — это его компания SpaceX, и когда наши интересы совпадают — они стали для нас отличным партнером.

«Они взяли инвестиции правительства в технологии и сделали их более эффективными и коммерческими.

«И это то, для чего частный сектор подходит больше, чем правительство. Но мы можем воспользоваться этим для наших возможностей».

«Они позволили нам сделать это более эффективно».

Отвечая на вопрос, заместитель директора принял дипломатический тон в отношении предположений о том, что запуски отечественных ракет от имени вооруженных сил США могут сделать Новую Зеландию мишенью внешней политики.

«В Новой Зеландии есть собственный процесс проверки тоннажа и проверки его соответствия интересам компании», — сказала она.

«Я не могу комментировать этот процесс, но я знаю, что они очень тщательно проверяют каждую из этих полезных нагрузок, чтобы убедиться, что они соответствуют политике и интересам страны, и мы полностью это поддерживаем.

«Как человек, который десятилетиями следит за наукой и технологиями, я могу сказать, что есть много технологий, которые стоит изучить и внедрить.

«А коммерческие компании, такие как Rocket Lab, позволяют нам фактически тестировать, внедрять инновации и экспериментировать с новыми технологиями и возможностями в космосе, которые не имеют ничего общего с оружием».

Милрой также высоко оценил приверженность Новой Зеландии «открытому и прозрачному обмену» данными для науки о климате. Она сказала, что НАСА было «пионером в изучении климата».

«Одна из замечательных особенностей работы с землей Новой Зеландии заключается в том, что они разделяют нашу приверженность открытым и прозрачным научным данным, и это очень важный момент в нашем сотрудничестве».

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