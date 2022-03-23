Economy

Путин берет рубли за покупку российской нефти «недружественными странами»

23 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Экономические санкции, введенные США, Европой и их союзниками, потрясли российскую экономику и вызвали обесценивание рубля.

В среду президент России Владимир Путин придумал способ заставить своих противников поддержать его валюту, попросив «недружественные страны» использовать рубль для покупки российской нефти и газа, которые все еще идут.

«Мною принято решение в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу платежей за… природный газ, который мы поставляем в так называемые страны, не дружественные к российскому рублю», — сказал Путин.

Санкции против Центрального банка России привели к замораживанию активов на сотни миллиардов долларов. Меры сразу привели к девальвации рубля, так как люди лихорадочно бросились конвертировать свои рубли в более стабильную валюту, такую ​​как доллар или евро.

Центральный банк предпринял несколько шагов для поддержки валюты, в том числе удвоил процентные ставки до 20 процентов, чтобы побудить людей хранить рубли в банке.

Путин сказал, что замораживание является свидетельством того, что доллар и евро «подвергают себя опасности» и на них нельзя полагаться.

Эта мера означает, что каждый раз, когда западная страна покупает баррель нефти, она «поддерживает свою национальную валюту», сказал Клаус Вестисен, главный экономист еврозоны в Pantheon Macroeconomics.

«Если ваш счет в рублях, — сказал он, — вы должны пойти и купить рубль». «Я не знаю, есть ли альтернативное решение».

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