Путин берет рубли за покупку российской нефти «недружественными странами»

Экономические санкции, введенные США, Европой и их союзниками, потрясли российскую экономику и вызвали обесценивание рубля.

В среду президент России Владимир Путин придумал способ заставить своих противников поддержать его валюту, попросив «недружественные страны» использовать рубль для покупки российской нефти и газа, которые все еще идут.

«Мною принято решение в кратчайшие сроки реализовать комплекс мер по переводу платежей за… природный газ, который мы поставляем в так называемые страны, не дружественные к российскому рублю», — сказал Путин.

Санкции против Центрального банка России привели к замораживанию активов на сотни миллиардов долларов. Меры сразу привели к девальвации рубля, так как люди лихорадочно бросились конвертировать свои рубли в более стабильную валюту, такую ​​как доллар или евро.