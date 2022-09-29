Путин беседует с руководителями разведки Средней Азии о региональной безопасности

Москва

Президент России Владимир Путин в четверг обсудил ситуацию с безопасностью с руководителями разведки Содружества Независимых Государств (СНГ).

В ходе видеоконференции Путин заявил, что процесс формирования «более справедливого миропорядка» продолжается, сопровождаясь противодействием «однополярной гегемонии».

«Цепляясь за прошлое и пытаясь диктовать политику во всех сферах — от международных отношений и экономики до культуры и спорта — этот известнейший коллективный Запад создает все новые и новые проблемы и кризисы», — сказал он.

Он сказал, что в такой сложной и напряженной ситуации внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важными условиями устойчивого экономического развития.

«Чтобы поставить действительно прочный барьер перед существующими и потенциальными вызовами, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно укреплять взаимную поддержку», — сказал он.

Путин добавил, что оппоненты готовы подвергнуть риску кого угодно, превратить любую страну в эпицентр кризиса и спровоцировать цветную революцию, чтобы развязать массовые убийства.

Он заявил, что Запад спонсирует сценарии разжигания конфликтов в СНГ, достаточное количество которых появилось в результате распада Советского Союза.

«Достаточно посмотреть, что сейчас происходит между Россией и Украиной, происходит на границах некоторых других стран СНГ.

«Но риски дестабилизации продолжают возрастать, в том числе риски дестабилизации во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Президент России похвалил спецслужбы, заявив, что они борются с самыми опасными угрозами и у всех схожие задачи — обеспечение мира и стабильности, укрепление национального суверенитета и содействие развитию взаимодополняющих отношений.

Путин отметил, что большую роль в решении задач играет взаимодействие и сотрудничество спецслужб.

По словам президента, ситуация на границах СНГ требует пристального внимания, поскольку там формируются общие угрозы.

По его словам, Афганистан по-прежнему нестабилен, крайне уязвим для террористических атак, и экстремисты могут проникнуть в страны СНГ из Афганистана.

«Необходимо способствовать развитию взаимодополняющих отношений в рамках СНГ. Несмотря на давление, шантаж и незаконные санкции со стороны США и их сателлитов, показатели торгово-промышленного и инвестиционного сотрудничества между Россией и странами Содружества растут.

«Понятно, что наше сотрудничество является серьезным ресурсом для роста национальных экономик, повышения их конкурентоспособности и позиций на мировых рынках», — сказал он.

Путин призвал совместными усилиями расширять возможности, обеспечивать более высокие результаты и более эффективно использовать ресурсы для активного развития сотрудничества в будущем — от обмена информацией до совместных спецопераций и обучения личного состава.

«Уверен, что итоги сегодняшней встречи будут способствовать более продуктивной работе спецслужб стран СНГ, откроют новые горизонты для вашего многопланового сотрудничества», — сказал он.

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