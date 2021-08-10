Путин благодарит Индию за инициативу по обеспечению безопасности на море и подтверждает приверженность России борьбе с преступностью на море | Новости Индии

МОСКВА (Рейтер). Президент России Владимир Путин в понедельник поблагодарил Индию за ее инициативу по обеспечению безопасности на море и подтвердил, что Российская Федерация привержена совместным задачам по борьбе с преступностью на море во всех ее формах и проявлениях.

Выступая на конференции Совета Безопасности ООН по безопасности на море под председательством премьер-министра Нарендры Моди, Путин сказал: «Я благодарю наших индийских друзей за эту полезную инициативу по созыву этой встречи. Я хотел бы подтвердить, что Российская Федерация привержена общим задачам борьба с преступностью на море во всех ее формах и проявлениях. Мы готовы и дальше способствовать развитию равноправного международного сотрудничества по этому вопросу ».

Премьер-министр Моди возглавил дебаты высокого уровня на тему «Укрепление безопасности на море – вопрос международного сотрудничества» в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по видеоконференции.

На встрече присутствовали главы ряда государств и правительств государств-членов Совета Безопасности ООН, а также два брифинга на высоком уровне из системы ООН и крупных региональных организаций.

Путин также поддержал идею премьер-министра Моди об объединении усилий всех стран, заинтересованных в безопасности на море.

«Как Вы правильно заметили, господин Премьер-министр, в своем выступлении, чтобы добиться реальных успехов в этой сфере. [maritime security]«Необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран, а также международных организаций и региональных структур – при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности», – сказал Путин.

Подчеркнув позицию России, призывающую к неукоснительному соблюдению основных правил и принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, он сказал: «Я неоднократно выступал и сейчас, обращаясь к членам Совета Безопасности, хочу подчеркнуть еще раз, что Россия поддерживает строгое соблюдение норм и принципов международного права. Основные принципы, закрепленные в Уставе ООН, такие как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела и разрешение споров путем диалога ».

«Я надеюсь, что участники наших дискуссий согласятся со мной в том, что принципы Организации Объединенных Наций являются обязательными для применения в области мирного и ответственного использования моря и его природных ресурсов, защиты морской среды и устойчивого экономического развития. активность в обширной водной части нашей планеты ».

Говоря об усилиях России по обеспечению безопасности на море, он добавил: «Как одна из ведущих военно-морских держав, Россия делает многое для поддержания и укрепления международно-правовой системы в области безопасности на море. Наша страна активно участвует в работе над всем необходимым. масштаб этих вопросов, как в Организации Объединенных Наций, так и в рамках многих региональных форматов, в том числе через Контактную группу по пиратству у берегов Сомали, Форум региональной безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и саммиты стран Восточной Азии ».

Он также пообещал, что Москва будет гарантировать безопасность в Персидском заливе и Атлантическом океане на фоне мирового всплеска инцидентов, связанных с пиратством, включая грабежи на море с захватом заложников.

«И, конечно же, мы стремимся укрепить безопасность в районе Персидского залива, в Атлантическом океане – в водах Гвинейского залива, где участились случаи морских разбоев с захватом заложников. «Ситуация такова, что некоторым странам действительно сложно самостоятельно противостоять бандам», – сказал Путин. Трансграничным преступникам, хакерам и террористам ».

Он также сообщил, что Россия также заинтересована в налаживании плодотворного взаимодействия с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных государств Индийского океана и Комиссией по Индийскому океану.

Для противодействия пиратству он сосредоточился на объединении силовых возможностей специальных служб и вооруженных групп, соответствующих всем заинтересованным странам, под эгидой Организации Объединенных Наций.

«Россия готова делиться своим опытом в проведении контртеррористических операций, предупреждении преступности, выявлении и обезвреживании бандформирований, в том числе в морских акваториях. На наш взгляд, было бы полезно регулярно делиться передовым опытом в борьбе с пиратством, вооруженным разбоем. и прочая преступная деятельность », – сказал Путин. в море».

Он также предложил создать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций орган по безопасности на море для борьбы с преступлениями на море, пиратством и морским терроризмом.

«В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в системе Организации Объединенных Наций, которая непосредственно занималась бы проблемами борьбы с морской преступностью в различных регионах. В то же время эта структура опиралась бы на поддержку государств-членов Организации Объединенных Наций. и будет активно привлекать к своей работе экспертов, представителей гражданского общества и исследовательского сообщества, научные и даже частные компании », – сказал Путин.

Более того, он выразил надежду, что Индия продолжит успешно выполнять обязанности Председателя Совета Безопасности ООН в этом месяце.