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Путин вводит военное положение в незаконно аннексированных областях Украины, Зеленский отвечает: «Места для переговоров больше нет»

19 октября, 2022
Marfa Fedoroa

В то время как Украина продолжает продвигаться в четыре незаконно аннексированных восточных приграничных региона, президент России Президент России Владимир Путин В среду объявлено военное положение на оккупированных территориях.

Указ будет действовать в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях, которые были присоединены в прошлом месяце в результате фиктивных референдумов. Хотя этот шаг требует одобрения Совета Федерации, Путин заявил, что указ вступит в силу в четверг. согласно с в Рейтер.

Михаил ПодолякСоветник Президента Украины Владимир ЗеленскийОн отклонил приказ в Твиттере: «Это ничего не меняет для Украины: мы продолжаем освобождать и деоккупировать наши земли».

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команда — запрос: во главе с премьер-министром Михаил МишустинПутин распорядился создать специальный координационный совет и увеличить полномочия более 80 губернаторов регионов России.

В телеобращении к Совету безопасности Кремля Путин указал, что этот шаг был направлен на пресечение терактов, имея в виду Керченский мост, частично разрушенный в результате взрыва 8 октября.

«Это украинские спецслужбы организовали взрыв на Крымском мосту. Мы также предотвратили теракты в других регионах России», — сказал Путин. Затем российский лидер отправился сообщить своему совету, что до аннексии действовало военное положение. говоря:

Нам нужно формализовать эту систему уже в рамках российского законодательства. Поэтому я подписал указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Оно будет немедленно направлено в Совет Федерации на утверждение».

что это значит: Согласно приказу, могут вступить в силу ограничения на поездки и массовые собрания, а также ужесточение надзора и усиление полномочий правоохранительных органов в этом районе. согласно с в «Вашингтон пост».

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Владимир СальдоПо сообщению Reuters, назначенный Россией херсонский губернатор заявил, что передаст власть военным после того, как отдал приказ об эвакуации мирных жителей в этом районе из-за неминуемой украинской атаки.

В указе также указывалось на возможность проведения аналогичных мер в России, хотя официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытия границ России не ожидается.

Кремль выглядит все более отчаянным на фоне серьезных поражений российской армии и мощного наступления Украины. Сообщение о том, что Путин приказал своим военным и полицейским службам похищать мужчин с улиц России, чтобы сражаться на Украине, предполагает, что антивоенные настроения среди населения России могут расти.

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Тем временем украинский президент Владимир Зеленский Призывает украинцев предпринять «очень сознательные» усилия по экономии энергии.

Зеленский во вторник написал в Твиттере, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к отключению электроэнергии по всей стране.

«С режимом Путина вести переговоры больше некуда», — сказал он. Смотри ниже.

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