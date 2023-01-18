Путин: военно-промышленная мощь России делает победу на Украине неизбежной

МОСКВА (Рейтер) — Президент России Владимир Путин заявил в среду, что мощный военно-промышленный комплекс России наращивает производство и является одной из главных причин победы его страны на Украине.

Выступая перед рабочими завода по производству систем ПВО в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что общий объем производства военной техники растет, несмотря на то, что спрос на нее вырос из-за того, что он называет «специальной военной операцией» России на Украине.

«В плане достижения конечного результата и неотвратимой победы есть несколько моментов… Это единство и сплоченность русского и многонационального русского народа, мужество и героизм наших бойцов… и конечно же работа военно-промышленный комплекс и такие заводы, как ваш и ваш», — сказал Путин.

«Победа неизбежна, я в этом не сомневаюсь».

Путин сказал, что российские оружейные компании произвели столько же зенитных ракет, сколько весь остальной мир вместе взятый, и в три раза больше, чем Соединенные Штаты.

Президент России Владимир Путин на встрече с местными жителями, ветеранами войны и представителями общественных организаций, посвященной 80-летию прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в Ленинградском государственном мемориальном музее обороны и блокады в Санкт-Петербурге . , Россия, 18 января 2023 г. Sputnik/Илья Питалев/Pool via REUTERS

Ранее он вместе с ветеранами посетил мероприятие, посвященное 80-летию снятия блокады во время Второй мировой войны его города, тогда известного как Ленинград, который находился в осаде немецко-фашистских войск почти 900 дней.

Он сказал ветеранам, что Россия борется на Украине, чтобы защитить этнических русских и русскоязычных, которые, по словам Москвы, подвергаются системной дискриминации в Украине.

Киев отвергает это заявление и говорит, что Москва использует его как предлог для захвата земель в колониальном стиле.

«То, что мы делаем сегодня, в том числе и наша собственная операция, — это попытка остановить эту войну и защитить наших людей, которые живут на этих землях», — сказал Путин.

«Это наша историческая территория», — сказал он, имея в виду тот факт, что большая часть сегодняшней Украины когда-то была частью Российской империи.

Путин родился в Ленинграде в 1952 году и начал свою карьеру в органах внешней разведки города в КГБ. Позже он занимал должности в городской администрации, а его политический наставник Анатолий Собчак был мэром.

Об этом сообщает Рейтер. Автор Эндрю Осборн; Монтаж Кевина Леви и Гарета Джонса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.