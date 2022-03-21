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Путин-вор, его жена и любовница

21 марта, 2022
Boleslava Sokolova

Олимпийские игры

Ходят слухи, что тайная любовница Владимира Путина Алина Кабаева жила под ее пристальным вниманием как олимпийская чемпионка по гимнастике. Анджела Уокер смотрит на тайну, окружающую женщину, скрывающуюся в тени Путина.

С русским вторжением в Украину эту историю можно было бы назвать, Путин-вор, его жена и любовница — Потому что это история любовницы Путина Алины Кабаевой.

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Кабаева считается тайной первой леди России. Слухи о Кабаевой и российском президенте ходят давно, но Путин держит свою личную жизнь в тайне.

Когда журналистов спросили о предполагаемой интрижке зимой 2008 года, Путин ответил, мягко говоря, колоритно: «Я всегда отрицательно относился к тем, кто лезет в чужую жизнь со своим колючим носом и эротическими фантазиями».

В 2008 году российский таблоид был вынужден закрыться после того, как осмелился опубликовать историю о том, что Путин встречается с женщиной вдвое моложе его.

С российской точки зрения отношения между Путиным и 38-летней бывшей гимнасткой неудивительны. Когда пара познакомилась, Кабаеву считали одной из самых квалифицированных женщин в России для голосования. радость Журнал «Женщина года 2006».

Чемпионки по художественной гимнастике регулярно становятся звездами в России, а популярность этого вида спорта в Новой Зеландии приближается к нетболу. Привлекательность художественной гимнастики в России отчасти объясняется тем, что она соответствует образу женственности, столь высоко ценимому в их культуре, где спортивные, стройные, элегантные женщины в макияже и блеске ценятся больше, чем женщины с накачанными мышцами.

Соответственно, Кабаева большую часть своей жизни прожила в центре внимания, хотя никогда не была далека от противоречий или загадок.

Она столкнулась со своим первым большим препятствием в Сиднее на Олимпийских играх 2000 года, где она была действующей чемпионкой мира, фаворитом на получение золотой медали. Комментаторы, в том числе Вестник Новой Зеландиия ожидал, что Кабаева станет такой же фамильярной, как Ольга Корбут или Надя Команечи.

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Но на играх случилась катастрофа, когда у Кабаевой вырвался воротник из ее руки и оторвался от земли, чтобы подобрать его. Большая ошибка означала, что она должна была взять бронзу. Выглядя опустошенной, она позже, как сообщается, сказала: «Я думала, что моя жизнь кончена».

Российская художественная гимнастка Алина Кабаева выполняет упражнения с мячом на Олимпийских играх в Афинах в 2004 г. Фото: Getty Images.

В следующем году она выиграла чемпионат мира, но была лишена медалей после положительного результата теста на запрещенное вещество фуросемид (чемпионат мира достается украинской гимнастке). Ее дисквалифицировали на два года.

Кабаева и ее окружение категорически отрицали обвинение в употреблении допинга, обвиняя в этом фальшивую пищевую добавку.

После отбывания наказания расплата пришла в 2004 году, когда Кабаева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах. Хотя ее победу хвалили, она не всем понравилась.

Ее выступление демонстрировало излишнюю гибкость, временами близкую к цирковым твистам. Строгость художественной гимнастики не оценила технику, которой она славилась, и спорт за это время потерял поклонников.

Тем не менее Кабаеву назвали «самой гибкой женщиной России», а ей присвоили звание «Профессор спорта России».

После спортивной карьеры Кабаева занялась политикой, став депутатом Государственной Думы (депутатом парламента). Она стала президентом Национальной Медиа Группы, организовала собственный фестиваль благотворительности и гимнастики и защитила кандидатскую диссертацию по педагогике художественной гимнастики.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Кабаева была факелоносцем на церемонии открытия (ниже) вместе с местными олимпийскими звездами, такими как звезда тенниса Мария Шарапова.

Несмотря на свою известность, Русская мода Кабаеву называют «самой загадочной девушкой страны».

«О ней знают все, и в то же время никто ничего не знает — кроме того, что она сама, в гомеопатических дозировках, декларирует на своем официальном сайте», — отмечает журнал.

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В 14 лет, когда она была связана с Путиным, она якобы стала причиной его развода (с первой женой Людмилой Путиной), вышла за него тайным браком и родила ему нескольких детей, в том числе двух сыновей-близнецов, якобы в почти три года. в период с 2018 по 2021 год.

Кремль отрицал наличие отношений между Путиным и Кабаевой. После развода Путина она записала, что познакомилась с мужчиной, «которого я так люблю… Иногда ты чувствуешь себя таким счастливым, что пугаешься».

У Кабаевой могут быть все основания для опасений в данный момент, поскольку глобальные санкции нацелены на приспешников Путина. Хотя, согласно Нью-Йорк ПостИ Сейчас она вместе с детьми прячется в безопасном шале в Швейцарии.

На ее тренера Ирину Винер-Усманову также могли повлиять пенальти. Она замужем за миллиардером Алишером Усмановым, и у них тесные связи с Путиным.

Винер-Усманова, как главный тренер сборной России по художественной гимнастике, воспитала многих олимпийских чемпионок, в том числе и Кабаеву. Ее противоречивые методы обучения, включая постоянные словесные оскорбления, были показаны в документальном фильме 2017 года. чрезмерно.

Ее чрезмерно строгий режим тренировок временами пугает зрителей и, вероятно, отражает культуру, в которой Кабаеву готовили к олимпийской славе.

Кабаева и Винер-Усманова были заметны в российских СМИ во время летних и зимних Олимпийских игр 2020 и 2022 годов.

Оба резко критиковали судейство на Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как израильская гимнастка Линой Ашрам победила россиянку Дину Аверину. Впервые с 1996 года Олимпиаду выиграла нероссийская гимнастка.

Кабаева сказала Спорт Экспресс: «Похоже, что главной задачей сегодняшних соревнований по художественной гимнастике было… найти возможность лишить Россию золотых медалей».

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Однако послесоревновательная проверка Международной федерации гимнастики не обнаружила «предвзятости или нарушений … со стороны судейской коллегии».

Во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в прошлом месяце Кабаева сосредоточилась на допинговой саге вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валеевой (на фото выше).

«Почему нужно было ждать того момента, когда Валеева выступила в команде и завоевала золотую медаль?» Об этом Кабаева сообщает российское информационное агентство. вкус. «Это вызывает подозрение, что это было сделано преднамеренно, чтобы вырвать у нашей сборной золотую медаль… Звучит отвратительно, как целенаправленная атака на российский спорт».

Некоторые комментаторы проводят параллели между наркоскандалами Валиевой и Кабаевой, а российская блогерша Лена Миро призывает Валиеву черпать вдохновение у Кабаевой.

«Алина сумела подняться на олимпийский пьедестал после проигрыша и давления, которое могло бы сломить любого другого. Именно поэтому Кабаева — великая и единственная чемпионка в истории спорта и души», — написал Миро.

«Камила, я скажу тебе как есть: я не уверен, что ты сможешь сделать то, что сделала Алина в свое время — невозможное… но ты должна хотя бы попытаться повторить победу Алины».

Кабаева говорит, что ее вдохновил отец-футболист. «Я видела, как Лахтакор играл на полном стадионе, и как ему аплодировали, а после того, как он забил еще один гол, кричали: Кабаев — лучший», — сказала она. Большой Спорт.

Кабаева, конечно, знала собственные аплодисменты, хотя и не стала такой знаменитой, как Надя Команечи. Возможно, имя Путина было великим в этот кризисный период, ее имя будет известно во всем мире, но совсем не по тем причинам.

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