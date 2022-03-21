Олимпийские игры

Ходят слухи, что тайная любовница Владимира Путина Алина Кабаева жила под ее пристальным вниманием как олимпийская чемпионка по гимнастике. Анджела Уокер смотрит на тайну, окружающую женщину, скрывающуюся в тени Путина.

С русским вторжением в Украину эту историю можно было бы назвать, Путин-вор, его жена и любовница — Потому что это история любовницы Путина Алины Кабаевой.

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Кабаева считается тайной первой леди России. Слухи о Кабаевой и российском президенте ходят давно, но Путин держит свою личную жизнь в тайне.

Когда журналистов спросили о предполагаемой интрижке зимой 2008 года, Путин ответил, мягко говоря, колоритно: «Я всегда отрицательно относился к тем, кто лезет в чужую жизнь со своим колючим носом и эротическими фантазиями».

В 2008 году российский таблоид был вынужден закрыться после того, как осмелился опубликовать историю о том, что Путин встречается с женщиной вдвое моложе его.

С российской точки зрения отношения между Путиным и 38-летней бывшей гимнасткой неудивительны. Когда пара познакомилась, Кабаеву считали одной из самых квалифицированных женщин в России для голосования. радость Журнал «Женщина года 2006».

Чемпионки по художественной гимнастике регулярно становятся звездами в России, а популярность этого вида спорта в Новой Зеландии приближается к нетболу. Привлекательность художественной гимнастики в России отчасти объясняется тем, что она соответствует образу женственности, столь высоко ценимому в их культуре, где спортивные, стройные, элегантные женщины в макияже и блеске ценятся больше, чем женщины с накачанными мышцами.

Соответственно, Кабаева большую часть своей жизни прожила в центре внимания, хотя никогда не была далека от противоречий или загадок.

Она столкнулась со своим первым большим препятствием в Сиднее на Олимпийских играх 2000 года, где она была действующей чемпионкой мира, фаворитом на получение золотой медали. Комментаторы, в том числе Вестник Новой Зеландиия ожидал, что Кабаева станет такой же фамильярной, как Ольга Корбут или Надя Команечи.

Но на играх случилась катастрофа, когда у Кабаевой вырвался воротник из ее руки и оторвался от земли, чтобы подобрать его. Большая ошибка означала, что она должна была взять бронзу. Выглядя опустошенной, она позже, как сообщается, сказала: «Я думала, что моя жизнь кончена».

Российская художественная гимнастка Алина Кабаева выполняет упражнения с мячом на Олимпийских играх в Афинах в 2004 г. Фото: Getty Images.

В следующем году она выиграла чемпионат мира, но была лишена медалей после положительного результата теста на запрещенное вещество фуросемид (чемпионат мира достается украинской гимнастке). Ее дисквалифицировали на два года.

Кабаева и ее окружение категорически отрицали обвинение в употреблении допинга, обвиняя в этом фальшивую пищевую добавку.

После отбывания наказания расплата пришла в 2004 году, когда Кабаева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах. Хотя ее победу хвалили, она не всем понравилась.

Ее выступление демонстрировало излишнюю гибкость, временами близкую к цирковым твистам. Строгость художественной гимнастики не оценила технику, которой она славилась, и спорт за это время потерял поклонников.

Тем не менее Кабаеву назвали «самой гибкой женщиной России», а ей присвоили звание «Профессор спорта России».

После спортивной карьеры Кабаева занялась политикой, став депутатом Государственной Думы (депутатом парламента). Она стала президентом Национальной Медиа Группы, организовала собственный фестиваль благотворительности и гимнастики и защитила кандидатскую диссертацию по педагогике художественной гимнастики.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Кабаева была факелоносцем на церемонии открытия (ниже) вместе с местными олимпийскими звездами, такими как звезда тенниса Мария Шарапова.

Несмотря на свою известность, Русская мода Кабаеву называют «самой загадочной девушкой страны».

«О ней знают все, и в то же время никто ничего не знает — кроме того, что она сама, в гомеопатических дозировках, декларирует на своем официальном сайте», — отмечает журнал.

В 14 лет, когда она была связана с Путиным, она якобы стала причиной его развода (с первой женой Людмилой Путиной), вышла за него тайным браком и родила ему нескольких детей, в том числе двух сыновей-близнецов, якобы в почти три года. в период с 2018 по 2021 год.

Кремль отрицал наличие отношений между Путиным и Кабаевой. После развода Путина она записала, что познакомилась с мужчиной, «которого я так люблю… Иногда ты чувствуешь себя таким счастливым, что пугаешься».

У Кабаевой могут быть все основания для опасений в данный момент, поскольку глобальные санкции нацелены на приспешников Путина. Хотя, согласно Нью-Йорк ПостИ Сейчас она вместе с детьми прячется в безопасном шале в Швейцарии.

На ее тренера Ирину Винер-Усманову также могли повлиять пенальти. Она замужем за миллиардером Алишером Усмановым, и у них тесные связи с Путиным.

Винер-Усманова, как главный тренер сборной России по художественной гимнастике, воспитала многих олимпийских чемпионок, в том числе и Кабаеву. Ее противоречивые методы обучения, включая постоянные словесные оскорбления, были показаны в документальном фильме 2017 года. чрезмерно.

Ее чрезмерно строгий режим тренировок временами пугает зрителей и, вероятно, отражает культуру, в которой Кабаеву готовили к олимпийской славе.

Кабаева и Винер-Усманова были заметны в российских СМИ во время летних и зимних Олимпийских игр 2020 и 2022 годов.

Оба резко критиковали судейство на Олимпийских играх 2020 года в Токио после того, как израильская гимнастка Линой Ашрам победила россиянку Дину Аверину. Впервые с 1996 года Олимпиаду выиграла нероссийская гимнастка.

Кабаева сказала Спорт Экспресс: «Похоже, что главной задачей сегодняшних соревнований по художественной гимнастике было… найти возможность лишить Россию золотых медалей».

Однако послесоревновательная проверка Международной федерации гимнастики не обнаружила «предвзятости или нарушений … со стороны судейской коллегии».

Во время Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в прошлом месяце Кабаева сосредоточилась на допинговой саге вокруг 15-летней российской фигуристки Камилы Валеевой (на фото выше).

«Почему нужно было ждать того момента, когда Валеева выступила в команде и завоевала золотую медаль?» Об этом Кабаева сообщает российское информационное агентство. вкус. «Это вызывает подозрение, что это было сделано преднамеренно, чтобы вырвать у нашей сборной золотую медаль… Звучит отвратительно, как целенаправленная атака на российский спорт».

Некоторые комментаторы проводят параллели между наркоскандалами Валиевой и Кабаевой, а российская блогерша Лена Миро призывает Валиеву черпать вдохновение у Кабаевой.

«Алина сумела подняться на олимпийский пьедестал после проигрыша и давления, которое могло бы сломить любого другого. Именно поэтому Кабаева — великая и единственная чемпионка в истории спорта и души», — написал Миро.

«Камила, я скажу тебе как есть: я не уверен, что ты сможешь сделать то, что сделала Алина в свое время — невозможное… но ты должна хотя бы попытаться повторить победу Алины».

Кабаева говорит, что ее вдохновил отец-футболист. «Я видела, как Лахтакор играл на полном стадионе, и как ему аплодировали, а после того, как он забил еще один гол, кричали: Кабаев — лучший», — сказала она. Большой Спорт.

Кабаева, конечно, знала собственные аплодисменты, хотя и не стала такой знаменитой, как Надя Команечи. Возможно, имя Путина было великим в этот кризисный период, ее имя будет известно во всем мире, но совсем не по тем причинам.