Путин встревожен “беспрецедентными” стихийными бедствиями в России

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что масштабы стихийных бедствий, обрушившихся на Россию в этом году, были «абсолютно беспрецедентными», поскольку местные власти обратились к Москве за помощью в борьбе с пожарами и наводнениями.
Президент России, ранее скептически относившийся к антропогенному изменению климата, призвал власти сделать все, что в их силах, чтобы помочь сибирякам, пострадавшим от масштабных лесных пожаров в регионе, а также россиянам, проживающим в зоне затопления на юге страны. .
В ходе видеоконференции с руководителями пострадавших восточных и южных регионов Путин сказал, что он ежедневно получает отчеты о состоянии климата в стране.
«На юге (Россия) среднемесячное количество осадков сейчас выпадает за несколько часов, а на Дальнем Востоке, наоборот, лесные пожары быстро распространяются в засушливых условиях», – сказал Путин.
В крупнейшем и самом холодном регионе Якутии в России этим летом уже вспыхнули лесные пожары на территории, превышающей размеры Португалии.
Российские метеорологи и эксперты по окружающей среде связывают возрастающую интенсивность ежегодных пожаров в Сибири с изменением климата.
«Все это еще раз показывает, насколько важна глубокая и систематическая работа по вопросам климата и окружающей среды», – сказал он.
Он призвал власти подготовиться к эвакуации большего количества людей, проживающих в пострадавших от пожаров районах. – Особенно пожилые – А также оказывая им экономическую поддержку.
Он также попросил чиновников рассчитать последствия пожаров и составить планы по восстановлению домов.
Российский лидер сказал, что важно сделать все, чтобы «спасти лесные богатства» и «уменьшить ущерб таежной фауне» – этим словом обозначаются леса на севере России.
Сотни эвакуированы
Местные власти потребовали от Москвы подкрепления и экономической помощи, чтобы справиться с человеческими потерями, нанесенными суровой погодой.
Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что пожарным удалось спасти 230 домов от огня.
По его словам, эвакуированным сельчанам оказана психологическая помощь, а местные дети отправлены в лагеря отдыха.
Он назвал масштабы пожаров «первыми в истории» и обратился за помощью после того, как посевы в этом районе были серьезно повреждены.
«Мы продолжим спасать больше домов», – сказал он, поблагодарив Путина за поддержку.
На этой неделе Россия открыла национальный центр реагирования и направила дополнительных пожарных для борьбы с разрушительными сибирскими лесными пожарами.
Губернатор юга Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 132 человека. – Большинство из них отдыхающие – Они были эвакуированы на черноморском курорте Анапа прошлой ночью из-за усиливающихся наводнений.
«Мы не могли предсказать, что произойдет ночью», – сказал он, добавив, что в этом районе выпадает «такое же количество осадков в день, которое мы обычно наблюдаем за год».
Кондратьев сказал, что, несмотря на сложные погодные условия, курортный сезон в курортных зонах «продолжается и находится под контролем».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что два человека погибли в результате наводнения на полуострове и что более 3000 человек обратились за помощью к властям.
Густой смог распространился над региональной столицей Якутском в пятницу, которая была объявлена выходным днем на большей части региона из-за проблем со здоровьем из-за дыма от лесных пожаров.
В течение многих лет Путин, как известно, скептически относился к глобальному потеплению, вызванному деятельностью человека, и заявлял, что Россия от этого выиграет.
Но в последние месяцы он делал заявления о том, что изменение климата – это не только благо для Москвы.
В этом году президент России принял участие в саммите, организованном президентом США Джо Байденом, и заявил, что Москва заинтересована в «активизации международного сотрудничества» по вопросам изменения климата.