Путин встревожен “беспрецедентными” стихийными бедствиями в России

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что масштабы стихийных бедствий, обрушившихся на Россию в этом году, были «абсолютно беспрецедентными», поскольку местные власти обратились к Москве за помощью в борьбе с пожарами и наводнениями.

Президент России, ранее скептически относившийся к антропогенному изменению климата, призвал власти сделать все, что в их силах, чтобы помочь сибирякам, пострадавшим от масштабных лесных пожаров в регионе, а также россиянам, проживающим в зоне затопления на юге страны. .

В ходе видеоконференции с руководителями пострадавших восточных и южных регионов Путин сказал, что он ежедневно получает отчеты о состоянии климата в стране.

«На юге (Россия) среднемесячное количество осадков сейчас выпадает за несколько часов, а на Дальнем Востоке, наоборот, лесные пожары быстро распространяются в засушливых условиях», – сказал Путин.

В крупнейшем и самом холодном регионе Якутии в России этим летом уже вспыхнули лесные пожары на территории, превышающей размеры Португалии.

Российские метеорологи и эксперты по окружающей среде связывают возрастающую интенсивность ежегодных пожаров в Сибири с изменением климата.

«Все это еще раз показывает, насколько важна глубокая и систематическая работа по вопросам климата и окружающей среды», – сказал он.

Он призвал власти подготовиться к эвакуации большего количества людей, проживающих в пострадавших от пожаров районах. – Особенно пожилые – А также оказывая им экономическую поддержку.

Он также попросил чиновников рассчитать последствия пожаров и составить планы по восстановлению домов.

Российский лидер сказал, что важно сделать все, чтобы «спасти лесные богатства» и «уменьшить ущерб таежной фауне» – этим словом обозначаются леса на севере России.

Сотни эвакуированы

Местные власти потребовали от Москвы подкрепления и экономической помощи, чтобы справиться с человеческими потерями, нанесенными суровой погодой.