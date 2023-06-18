Путин встретился с африканскими лидерами в России, чтобы обсудить мирный план по Украине, но существенного прогресса не произошло

КИЕВ, Украина (AP) – Президент России Владимир Путин встретился в субботу с группой лидеров африканских стран, которые прибыли в Россию с «миротворческой миссией», как они ее назвали, на следующий день после своего визита в Украину, но встреча завершилась без очевидного вывода. прогресс.

Семь африканских лидеров — президенты Коморских Островов, Сенегала, Южной Африки и Замбии, а также премьер-министр Египта и высокопоставленные представители Республики Конго и Уганды — посетили Украину в пятницу, чтобы помочь положить конец почти 16-летнему конфликту. месячный. война .

Затем в субботу африканские лидеры отправились в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Путиным, который присутствовал на впечатляющем Международном экономическом форуме в России.

Подробности о предложениях делегации были скудными.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил после трехчасовой встречи, что мирный план для африканцев состоит из 10 элементов, но он «не сформулирован на бумаге».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «мирная инициатива, предложенная африканскими странами, очень сложна в реализации и трудно сопоставляет позиции». Но «президент Путин проявил интерес к изучению этого вопроса».

Расскажите о нашей позиции. Не все положения можно увязать с основными элементами нашей позиции, но это не значит, что нам не нужно продолжать работу», — сказал Песков.

«Главный вывод, на мой взгляд, из сегодняшнего разговора заключается в том, что наши партнеры из Африканского союза продемонстрировали понимание истинных причин кризиса, созданного Западом, и продемонстрировали понимание необходимости выхода из этой ситуации. на основе устранения этих глубинных причин», — сказал Лавров.

Россия заявляет, что была фактически вынуждена ввести войска в Украину, потому что ей угрожало желание Украины вступить в НАТО и поддержка страны со стороны США и Западной Европы.

Выступая на Экономическом форуме в пятницу, Путин объявил о размещении первого российского тактического ядерного оружия в Беларуси, назвав этот шаг средством сдерживания усилий Запада по разгрому России на Украине. Ранее он говорил, что развертывание начнется в июле.

На вопрос, может ли он отдать приказ о применении ядерного оружия на поле боя в Украине, Путин сказал, что в этом нет необходимости, но отметил, что Москва может использовать свои ядерные арсеналы в случае «угрозы российскому государству».

При этом мы обязательно будем использовать все средства, которые есть у Российского государства. «В этом не должно быть никаких сомнений, — сказал он.

Миссия в Украину, первая в своем роде африканских лидеров, следует за другими мирными инициативами, такими как китайская, и имеет особое значение для Африки, которая зависит от доставки продовольствия и удобрений. Из России и Украины. Война препятствовала экспорту одной из самых важных корзин хлеба в мире.

«Этот конфликт негативно влияет на Африку», — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и четырьмя другими африканскими лидерами после их переговоров за закрытыми дверями в пятницу.

Рамафоса и другие признали интенсивность боевых действий, но настаивали на том, что все войны должны прекратиться, и подчеркнули свою готовность помочь ускорить это.

«Я думаю, что украинцы чувствуют, что они должны бороться и не сдаваться. Путь к миру очень труден», — сказал он, добавив, что «необходимо как можно скорее положить конец этому конфликту».

Делегация, в которую входят президент Сенегала Маки Салл и президент Замбии Хакаинде Хичилема, представляет широкое сечение взглядов африканцев на войну.

Южная Африка, Сенегал и Уганда избегали обвинять Москву в конфликте, а Египет, Замбия и Коморские Острова проголосовали против России в прошлом году в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей вторжение Москвы.

Многие африканские страны давно поддерживают тесные отношения с Москвой, начиная с холодной войны, когда Советский Союз поддерживал их антиколониальную борьбу.

Выступая на пятничной пресс-конференции, президент Коморских Островов Газали Эль-Османи выдвинул идею «дорожной карты» для мира, вызвав вопросы у Зеленского, который потребовал разъяснений и настаивал на том, что он не хочет «никаких сюрпризов» от их визита к Путину.

Перспективы мирных переговоров выглядят мрачно, поскольку Украина и Россия занимают резко разные позиции. Украина требует, чтобы Россия вывела свои войска со всех оккупированных ею территорий в качестве условия мирных переговоров. Кремль, в свою очередь, хочет, чтобы Украина признала Крым, незаконно аннексированный Москвой у Украины в 2014 году, частью России и признала другие свои территориальные приобретения.

Китай выступил с мирным предложением В конце февраля. Украина и ее союзники в значительной степени отвергли этот план, поскольку воюющие стороны, похоже, не приблизились к прекращению огня.

Африканская миротворческая миссия начинается, когда Украина начинает контрнаступление, чтобы вытеснить кремлевские силы с оккупированных территорий, используя новейшее вооружение, поставленное Западом, в атаках на нескольких участках линии фронта на расстоянии более 1000 километров (600 миль).

В селе Благодатном, которое украинские войска захватили в ходе контратаки шестью днями ранее, солдаты заявили, что получили приказ продолжать наступление и не отступать, указывая на длительные изнурительные бои в том направлении, где русские построили толстые линии укреплений.

«Настроение действительно сильное, потому что ребята знают, что идут вперед, чтобы освободить свои земли», — сказал украинский солдат, держа сигнал Скрипаля (скрипача). «У нас есть приказ не отступать и двигаться вперед, поэтому мы пытаемся».

Дороги в деревне изрыты выбоинами, дома пустые, пулевые отверстия пронизывают почти каждое жилище. В культурном центре украинский командир с позывным «Лермонтов» сказал, что они захватили несколько российских солдат во время освобождения села, и показал журналистам четыре трупа, которые, по его словам, были российскими боевиками, завербованными из тюрем.

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Сэм Макнил в Благодатном, Украина, и Джим Хейнс в Таллинне, Эстония, внесли свой вклад в эту историю.

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